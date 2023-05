Flohmarkt, Bastelaktion und Kaffeekranz: Frühlingsstart in Geretsrieder Quartieren

Von: Doris Schmid

Blumengestecke wurden am Aktionstag im Quartierstreff Stein gezaubert. © TVJA

Die Geretsrieder Quartiere starteten mit diversen Veranstaltungen in den Frühling. Für den Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit ein voller Erfolg.

Geretsried – Mit Aktionen für die ganze Familie hat der Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) in den Quartieren den „Start in den Frühling“ gefeiert.

„Das Quartiersmanagement und die Quartiersbeiräte boten tolle Aktionen und Angebote, trotz des eher nüchternen Wetters“, schreibt Natascha Siebert vom TJVA. Im Ortsteil Stein fand ein Nachbarschaftsfest statt. Bastelaktionen zum Muttertag sowie selbst gemachter Kuchen lockten die Stadtteilbewohner in den Quartierstreff. Parallel dazu gab es einen Hofflohmarkt. Wetterbedingt zogen einige Verkäufer in den Quartierstreff um, und so konnte auch dort gefeilscht werden.

Am Neuen Platz fand ebenfalls ein Flohmarkt statt. Dort hielt das Wetter, weshalb sich der dortige Quartiersbeirat und die Verkäufer freuten, den Flohmarkt draußen veranstalten zu können. An über 15 Verkaufsständen konnten viele alte Gegenstände neue Besitzer finden, und „die Kugelwurffreunde spielten ein paar Partien Boule“. Gegen eine Spende backte der Beirat Waffeln, denn „das Stadtteilfest im Juli steht schon so gut wie vor der Tür“.

Kaffeekranz statt Grillfest: Treff am Geretsrieder Johannisplatz etabliert sich

Ein Anwohnergrillfest war laut Siebert am Johannisplatz geplant gewesen. Aufgrund weniger Anmeldungen und mangelndem Sonnenschein wurde es zu einem Nachmittag im Quartierstreff mit Kaffee und Kuchen umgewandelt. „Und das sehr erfolgreich“, schreibt die TVJA-Mitarbeiterin. „Alle Generationen am Johannisplatz kamen im Quartierstreff zusammen.“ Der Quartiersbeirat hatte für selbst gebackenen Kuchen gesorgt. Zwischen den Nachbarn, Familien und Freunden gab es zahlreiche Gespräche. Im Vergleich zum vergangenen Frühling „kann man hieran bemerken, wie sich der Treff immer mehr als ein Begegnungsort am Johannisplatz etabliert“.

