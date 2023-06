Flucht vor Polizei endet im Gartenteich: Autofahrer zu acht Monaten Gefängnis verurteilt

Von: Rudi Stallein

Wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis musste sich ein Geretsrieder vor Gericht verantworten. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Völlig zugedröhnt mit Cannabis und Amphetaminen flüchtete ein Geretsrieder im Winter vor der Polizei - und landete in einem Gartenteich. Nun stand der 42-Jährige vor Gericht.

Geretsried/Wolfratshausen – Die Meldung hatte im vergangenen Winter für Schmunzeln gesorgt: Auf der Flucht vor der Polizei war ein Geretsrieder in einem Gartenteich „abgetaucht“. Die Beamten fischten den 42-Jährigen jedoch bald aus dem kalten Wasser. Nun musste sich der arbeitslose Chemikant vor dem Amtsgericht verantworten. Der mehrfach vorbestrafte Geretsrieder wurde wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu acht Monaten Gefängnis verurteilt.

Geretsried: Mann rast Polizei im Auto davon - und landet im Gartenteich

Um seiner damals an Corona erkrankten Frau eine Freude zu machen, habe er ihr Auto auf einem Parkplatz gründlich reinigen wollen, nachdem er „zufällig den Autoschlüssel in ihrer Handtasche gefunden“ habe. Aber dann sei er in einem Casino eingekehrt. Dort verbrachte er nach eigener Aussage einige Stunden und konsumierte währenddessen verschiedene Drogen.

Auf der Heimfahrt sei ihm die Polizei entgegengekommen. Als diese ihn überprüfen wollte, war der Mann mit 70 bis 80 Kilometer in der Stunde durch eine Tempo-30-Zone davongerast, auf den Amselweg abgebogen und aus dem Auto gesprungen. Der führerlose Wagen rollte weiter, demolierte eine Sitzbank und einen Blumenkübel vor einer Metzgerei, während der Fahrer sich zunächst hinter einem Busch versteckte.

„Ich war durcheinander, ich wusste, dass sie mich dort finden würden, deshalb bin ich in den Teich gesprungen“, erklärte der Beschuldigte vor Gericht. „Es tut mir leid, ich habe wirklich Scheiße gebaut.“

Flucht vor Polizei hat gute Gründe: Mann von Cannabis und Amphetaminen völlig zugedröhnt

Für seine Flucht hatte er allerdings gute Gründe: Nicht nur, dass er von Cannabis und Amphetaminen völlig zugedröhnt am Steuer gesessen hatte und keinen Führerschein besaß, er stand zur Tatzeit auch noch unter offener Bewährung. Bei der letzten seiner insgesamt 14 bisherigen Verhandlungen war der Geretsrieder wegen Drogendelikten vom Amtsgericht in Rosenheim zu zwei Jahren Gefängnis mit Bewährung verurteilt worden. Den mit der Freiheit verknüpften Auflagen war er aber nicht nachgekommen, hatte weder die angeordnete Therapie angetreten noch aufgehört, Drogen zu konsumieren.

Ihm war in jener Nacht im vorigen November bewusst gewesen, welche Konsequenzen es haben würde, wenn man ihn erwischte. „Ich hoffe, dass ich nochmals eine Chance kriege. Ich habe die Familie in die Schulden getrieben mit meinen Drogengeschichten, das möchte ich wieder gutmachen“, jammerte der Angeklagte.

Damit wird er noch eine Weile warten müssen. Das Gericht verurteilte den Geretsrieder zu weiteren acht Monaten Haft, die nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden. Zudem darf er davon ausgehen, dass die Bewährung aus dem Rosenheimer Urteil widerrufen wird. rst

