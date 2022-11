Flüchtlinge: Geretsrieder Mittelschul-Turnhalle wird später belegt

In der Flüchtlingskrise 2015 diente die Adalbert-Stifter-Turnhalle in Geretsried als Unterkunft – hier ein Archivbild. © sh

Die Mittelschul-Turnhalle an der Adalbert-Stifter-Straße in Geretsried wird wohl noch nicht Anfang Dezember als Unterkunft für Asylbewerber benötigt.

Geretsried – „Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir noch andere Kapazitäten“, teilt Landratsamtssprecherin Marlis Peischer auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Der Landkreis gehe momentan davon aus, dass die Halle frühestens im Januar belegt wird. Zum Aufbau von Trennwänden und Betten werde aber ein Vorlauf benötigt. Im Frühjahr solle die Kapazität mindestens 150 Plätze betragen, so Peischer.

Asylbewerber kommen hauptsächlich aus Afghanistan, Syrien und der Türkei

Wie berichtet werden dem Landkreis alle 14 Tage 50 Menschen zugewiesen. Hauptsächlich stammen sie aus Afghanistan, Syrien und der Türkei. Die Asylbewerber kommen zunächst in der Mehrzweckhalle in Wolfratshausen an, wo sie in Empfang genommen, registriert und erstverpflegt werden. Nach sieben bis zehn Tagen werden sie in angemietete Wohnungen und Häuser beziehungsweise größere Unterkünfte in der ehemaligen Filigranhalle in Geretsried, in den Containern in Lenggries und im Wolfratshauser Gewerbegebiet verlegt.

Da die Kapazitäten bald erschöpft sind, hatte der Landkreis Mitte November angekündigt, dass voraussichtlich ab Anfang Dezember die Vorbereitung für die Belegung der Mittelschul-Turnhalle beginnt.

