Geretsried bekommt Geld: 252.000 Euro Förderung für Kita-Erweiterung

Von: Doris Schmid

Den Ausbau von Betreuungsplätzen in Geretsried unterstützt der Freistaat. © Sebastian Kahnert/dpa

Geretsried profitiert von einem Sonderinvestitionsprogramm des Freistaats. Die Kommune bekommt eine Viertelmillion Euro für den Kita-Ausbau.

Geretsried – Die bayerische Staatsregierung unterstützt die Kommunen beim Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder bis zur Einschulung. Davon profitiert nun auch ein Kita-Träger aus Geretsried. Eine Viertelmillion Euro an Fördergeldern fließen laut Mitteilung in die Erweiterung von Krippe und Kindergarten an der Waldorfschule.

Die Gemeinden, die im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms gefördert werden, erhalten einen Aufschlag von bis zu 35 Prozentpunkten auf die reguläre Förderung. „Wir schaffen maßgeschneiderte Kindertagesbetreuung und unterstützen die Kommunen dabei mit Nachdruck“, wird Bayerns Familienministerin Carolina Trautner in der Mitteilung zitiert.

Fördergelder fließen nach Geretsried: Waldorfschule erweitert Kita

„Mein Ziel ist es, dass Familien den Betreuungsplatz bekommen, den sie sich wünschen. Ich freue mich sehr, dass durch die Erweiterung der Kindertageseinrichtung Waldorfschule um eine Krippen- und eine Kindergartengruppe zwölf neue Krippenplätze und 25 neue Kindergartenplätze entstehen.“ Der Freistaat unterstützt die Kommune Geretsried dabei mit einer Förderung in Höhe von insgesamt 252 000 Euro.

Mit dem aktuellen Sonderinvestitionsprogramm werden in Bayern insgesamt rund 73 500 Betreuungsplätze für Kinder bis zur Einschulung gefördert. Nach Programmende soll sich der Fokus auf den Ausbau der Betreuungsplätze für Grundschulkinder verschieben. nej

Geretsrieder Familien können ihr Kind über das Elternportal „Little Bird“ für das neue Kinderbetreuungsjahr anmelden. Das Verfahren läuft.