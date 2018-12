Das fordern die Geretsrieder Freien Wähler vom Landtagsabgeordneten Streibl

Florian Streibl, Fraktionsvorsitzender im Landtag, hat die Freien Wähler Geretsried besucht. Seine Parteikollegen gaben ihm einige Hausaufgaben.

Geretsried – Erfolge der Freien Wähler in der Landesregierung müssen in die Öffentlichkeit getragen werden: Das forderte der Geretsrieder Ortsverband von Florian Streibl, Fraktionsvorsitzender im Landtag. Der Oberammergauer war Gast der Jahresabschlussfeier im Restaurant am Bibisee. Neben der Forderung nach einer besseren Öffentlichkeitsarbeit zeigten die Mitglieder Streibl auch, was er von der Geretsrieder Stadtratsfraktion der Freien Wähler lernen kann.

Der Landtagsabgeordnete berichtete vom Wahlkampf, lobte die Geretsrieder für deren Unterstützung und erklärte, warum er sich für den Posten des Fraktionssprechers entschieden hat. „Das ist die Schlüsselstelle zwischen Landtag und Staatsregierung“, sagte er. Es sei gar nicht so einfach, den Oppositionsmodus abzulegen. Die CSU sei als Koalitionspartner jedoch sehr bedacht darauf, den Freien Wählern auf Augenhöhe zu begegnen.

Als es an die Themen der Regierung ging, entstand eine lebhafte Diskussion. Neben der Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung und dem Stopp der dritten Startbahn am Münchner Flughafen haben die Freien Wähler den kostenlosen Kindergarten im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Mitglied Jennifer Kübler und Schatzmeisterin Ann-Kathrin Güner befürchteten allerdings, dass die Qualität der Betreuung dadurch leidet.

Die Ernennung zweier Regierungsbeauftragter durch die Freien Wähler kritisierte Harald Abel. Die Partei hatte vor der Wahl eine Verfassungsklage zu diesen Posten eingereicht. Stadtrat Robert Lug betonte die Notwendigkeit, dass man so etwas entsprechend erklärt, und griff damit eine Bitte auf, die sein Fraktionskollege Dominik Irmer eingangs an Streibl gerichtet hatte. „Es ist entscheidend, dass wir das, was wir anstoßen, auch in der Öffentlichkeit darstellen können.“ Nur so könnten die Freien Wähler auch in Zukunft regieren.

Schließlich gab Altbürgermeisterin Cornelia Irmer dem Landtagsabgeordneten noch eine Herausforderung für die nächsten Jahre mit auf den Weg – die paritätische Besetzung der Liste. „Die mangelnde Beteiligung von Frauen bei den Freien Wählern hat für Stirnrunzeln gesorgt“, sagte sie. Nur sechs der 27 Abgeordneten sind weiblich. „Nimm Dir ein Beispiel an uns“, sagte Stadtrat Lorenz Weidinger und verwies auf die ehemalige Geretsrieder Bürgermeisterin aus den eigenen Reihen und die aktuell sieben FW-Stadträte, unter denen drei Frauen sind. sw