Fotos zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort

Von: Andrea Weber

Sie stellen ihre Bilder aus: (v. li.) Gerd Wellner, Michael Homberg, Dr. Franz Bundscherer, Pia Mihailowitsch und Thomas Herrmann (vorne). © Sabine Hermsdorf-Hiss

Zwölf Mitglieder des Geretsrieder Fotoclubs stellen neue Arbeiten im Rahmen ihrer Reihe „Wir lieben Fotos“ aus.

Geretsried – „Maskenpflicht in Venedig“, „Eine Nacht im Museum“ und ein „Puppen-Wasser-Ballett“ in Vietnam: Zwölf Mitglieder des Geretsrieder Fotoclubs stellen derzeit ihre neue Arbeiten im Rahmen ihrer jährlichen Ausstellungsreihe „Wir lieben Fotos“ in der Geretsrieder Stadtbücherei aus. Kürzlich fand eine kleine Vernissage statt.

Manche Fotos sind grotesk, die meisten zeigen Schönes dieser Welt. Es sind Reisefotografien vom Alpenland bis Australien, herangezoomt und von der Ferne betrachtet, solche, die gestochen scharf sind, und andere, die in Bewegungsunschärfe zerfließen. Besucher der Ausstellung können sich bis Ende Mai über die Vielfalt der fotografischen Möglichkeiten mit der Kamera sowie über die Kunst des eingefangenen Moments überzeugen.

Gerd Wellner erklärt gerne seine Fotografien, die er aus der Karibik, aus Singapur und Australien mitgebracht hat. Er liebt Orchideen und Schmetterlinge. Wellner „war immer ein Naturfotograf“. Manche dieser exotischen Blumen sehen wie Gottesanbeterinnen mit Engelsflügeln aus. Andere bestechen durch die Fülle ihrer Blüten. Wellner ist Gründer des Vereins, der seit 2009 im Vereinsregister eingetragen ist. Der Geretsrieder gab im vergangenen Jahr den Vorsitz an seinen Nachfolger Dr. Franz Bundscherer ab.

Der pensionierte Kinderarzt aus Geretsried ist ebenfalls ein Vagabund, der mit dem Finger am Auslöser in der Weltgeschichte herumreist und festhält, was ihm Schönes vor die Linse kommt. In der aktuellen Ausstellung bleibt er jedoch in der Region und Nachbarschaft. Landschaftsaufnahmen vom Brauneck und Blomberg, vom Garda- und vom Ledrosee zeigen, dass unsere Heimat mindestens genauso spektakulär schön ist wie ferne Länder auf der anderen Seite der Erde.

Thomas Herrmann besucht regelmäßig Fotoworkshops internationaler Fotografen. 2017 war er während der Faschingswoche in Venedig. „Sie glauben nicht, was da los ist“, erinnert er sich. Hunderte von „Masken“ sind auf den Gassen unterwegs. Man nennt die opulent verkleideten Menschen mit ihren handgemachten Kostümen und schillernden Gesichtslarven kurz „Masken“, erklärt der Geretsrieder. Auf einem Foto ist ein Pärchen unter einer Laterne im Zwielicht zu sehen. Sie wirken gespenstisch unreal. „Es war um 6 Uhr früh, in der blauen Stunde vor dem Sonnenaufgang“, sagt der versierte Hobbyfotograf. Er und seine elf Mitstreiter des Fotoclubs zeigen in der aktuellen Ausstellung, wie man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort auf den Auflöser der Kamera drückt.

