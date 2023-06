Französin absolviert Praktikum im städtischen Kulturamt

Von: Rudi Stallein

Teilen

Im Kulturamt zu Gast: Swanny Mayet absolviert derzeit ein Praktikum in Geretsried. © rst

Die 18-jährige Französin Swanny Mayet absolviert derzeit ein Praktikum im städtischen Kulturamt. Ihr erstes Fazit fällt positiv aus.

Geretsried/Chamalières – Swanny Mayet ist sehr weit gereist, um im Kulturamt der Stadt Geretsried ein dreiwöchiges Praktikum zu absolvieren: Rund 1000 Kilometer liegen zwischen Clermont-Ferrand, wo die Französin ein Deutsch-Französisch-Studium absolviert, und Geretsried. Clermont-Ferrand grenzt an die Geretsrieder Partnerstadt Chamalières. Dort engagiert sich die Studentin auch im Partnerschaftsverein, dessen Präsidentin Marie-Christine Béraud das Praktikum eingefädelt hatte.

„Ich freue mich sehr, dass sie hier ist und uns hilft“, sagt Anita Zwicknagl. Die Rathausmitarbeiterin hatte die 18-Jährige bereits auf der jüngsten Reise nach Chamalières Ende Mai kennengelernt. Dort übersetzte Mayet die französischen Reden zur Feier des 40-jährigen Bestehens der Jumelage äußerst charmant ins Deutsche.

Zum ersten Mal in Bayern

„Ich interessiere mich sehr für Europa und die deutsch-französischen Beziehungen“, begründet die junge Frau ihr Engagement, das sie nach drei vorherigen Besuchen in Deutschland nun zum ersten Mal nach Bayern geführt hat. Ihre Zwischenbilanz nach der Hälfte ihres Praktikums: „Es ist sehr interessant. Es hilft mir, Klarheit für meinen Berufswunsch zu finden.“

Den sieht die 18-Jährige „im Kulturbereich, etwas wie das Goethe-Institut oder ein Museum“. Im Kulturamt begleitete Mayet ihre Chefin zu diversen Arbeitsgesprächen, verschickte Einladungen zur Eröffnung der neuen städtischen Galerie an der Elbestraße – und widmete sich einem besonderen Projekt: „Ich recherchiere anhand von Meldeunterlagen aus dem Archiv die Herkunftsstädte von französischen Zwangsarbeitern, die im Zweiten Weltkrieg nach Geretsried gekommen sind. Das Ziel ist, eine Karte mit allen Orten zu erstellen.“ Die junge Französin hat festgestellt, dass „die meisten Zwangsarbeiter aus der Normandie und der Bretagne kamen“.

Ausflüge nach München, an Seen und in die Berge

Ihr Interesse an Kunst und Kultur konnte die 18-Jährige dank eines umfangreichen Rahmenprogramms, das Kulturamtsleiterin Zwicknagl und Mayets Gastfamilie zusammengestellt hatten, um einiges bereichern. Auf dem Programm standen beispielsweise in München die Alte und die Neue Pinakothek, die Pinakothek der Moderne, das Museum Brandhorst und Schloss Nymphenburg. Ferner eine Radtour zum Starnberger See, ein Ausflug zum Tegernsee und auf den Blomberg, ein Jazzkonzert in Bad Tölz und die Sonnwendfeiern in Gelting und Geretsried.

Zwischenfazit fällt positiv aus

Natürlich probierte sie die Spezialitäten der bayerischen Küche wie Obazda und Schweinsbraten mit Knödl. „Sehr gerne esse ich die bayerischen Würstl, die schmecken anders als bei uns in Frankreich“, sagt die junge Frau. Ihr erstes Fazit nach zwei Wochen: „Geretsried ist cool.“

rst

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.