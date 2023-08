Frau Harth spart: 72-Jährige schützt die Umwelt kreativ - Sie tut‘s für ihre Enkelkinder

Von: Dominik Stallein

Fühlt sich wohl in der Natur: Resi Harth lässt in ihrem Garten dem Wildwuchs freien Lauf. Die Geretsriederin verrät in unserer neuen Serie kreative Umwelt-Tipps. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Resi Harth wird die heftigsten Auswirkungen des Klimawandels nicht mehr erleben - und setzt trotzdem alles daran, sie zu lindern.

Geretsried – Klimaschutz? Das ist doch ein Thema für die Jugend. Von wegen. Resi Harth aus Geretsried beweist das Gegenteil. Die 72-Jährige betreibt Umwelt- und Klimaschutz aus Überzeugung. Auch wenn sie, wie sie selbst sagt, von den Auswirkungen der Erderhitzung nicht mehr so stark betroffen sein wird wie jüngere Semester, setzt Harth alles daran, einen Beitrag zur Linderung zu leisten. „Wenn mich meine Enkel fragen, was ich beigetragen habe, möchte ich ihnen eine Antwort geben können“, sagt sie. „Enkelgerecht leben“, so nennt sie ihre Motivation.

Frau Harth spart: 72-Jährige hat kreative Umwelttipps - ganz ohne Verzicht

Und deshalb spart Harth. Und zwar an vielen Fronten: Energie, CO2, fossile Brennstoffe, Müll – die Geretsriederin achtet in nahezu allen Belangen des Alltags auf die Auswirkungen ihres Verhaltens auf die Umwelt. „Mir ist das Thema Ernährung am allerwichtigsten“, sagt sie. „Aber auch das Wohnen und Heizen spielt für mich eine große Rolle.“ Was für die ausgebildete Krankenschwester, die viele Jahre lang einen Pflegedienst führte, entscheidend ist, für den Erfolg der Umweltschutzmaßnahmen: „Es muss Spaß machen, und ich möchte auf nichts verzichten.“ Dann – und nur dann – könne es tatsächlich klappen, sein Verhalten nachhaltiger zu gestalten.

Klimaschutz, ohne zu verzichten: Resi Harth hat kreative Ideen für die Umwelt

Resi Harth ist überzeugt von ihrem Weg. Für sie wird Klimaschutz wortwörtlich zum Leib- und Magenthema. Die alte Dame legt Wert auf saisonale Ernährung und regionale Produkte. „Das ist sehr viel nachhaltiger, wenn man die Sachen nicht überall herumschippern muss, bevor wir sie essen können.“ Und weil nicht alles immer wächst, macht sie Birnen, Äpfel, Kraut und Co. haltbar, um das ganze Jahr Freude daran zu haben. „Es geht nicht, wenn man auf alles verzichtet“, wiederholt sie. Nur eins vermeidet die 72-Jährige bewusst: auf den Kauf Fleisch und weitestgehend auch tierischer Produkte.

Panierter Sellerie statt Fleisch: „Das Wichtigste: Es schmeckt“

Nur, wenn sie eingeladen wird, dann isst sie schon mal ein Stück Fleisch. „Aber ich kaufe mir keins“, weil ihr sowohl die Tierhaltung missfällt – „die führen ein sehr bitteres Leben“ – als auch wegen des ökologischen Fußabdrucks. Trotzdem mangelt es ihr nicht an Vielfalt auf dem Speiseplan. Schnitzel etwa isst sie leidenschaftlich gerne – „meine Enkel nennen das dann Oma-Schnitzel, weil es ein bisschen anders ist, als sie es kennen“. Ein bisschen anders bedeutet: Harth paniert Selleriescheiben statt Schweinefleisch. Das Wichtigste für sie: „Es schmeckt ihnen.“

Wohnung geteilt: Seniorin spart Energie und Ressourcen

Das gilt übrigens nicht nur für ihre Enkelkinder, sondern auch für die Mitbewohner, die in ihrem großen Einfamilienhaus leben. Harth vermietet freie Räume an junge Frauen. „Wohnraum ist knapp, und etwas Neues zu bauen, würde viele Ressourcen kosten“, erklärt die Seniorin. Sie braucht gar nicht so viel Platz, wie ihr Haus bietet. Eine Wohngemeinschaft ist für sie der logische Schluss. „Das Schöne ist, dass ich nicht nur Ressourcen einspare, sondern noch dazu nette Gesellschaft habe.“ Die hat sie auch beim Bund Naturschutz, wo sich die 72-Jährige engagiert. Vor einigen Wochen gab sie bei einem Treffen kreative Tipps zum Energie- und CO2-Sparen. In unserer neuen Serie „Frau Harth spart“ stellt unsere Zeitung in loser Reihenfolge einige von Resi Harths ausgefallenen Ideen vor.

