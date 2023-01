Neujahrsnacht: Frau verletzt Geretsrieder Wirt mit Weinglas

Von: Peter Borchers

Der Wirt kam zur Behandlung in die Wolfratshauser Kreisklinik. © Hermsdorf-Hiss/A

Ein Gerangel mit einem weiblichen Gast endete für einen Geretsrieder Wirt mit Schnittwunden im Gesicht. Der 66-Jährige musste in der Kreisklinik versorgt werden.

Geretsried - Am Neujahrstag gegen 2 Uhr kam es in einem Lokal an der Johann-Sebastian-Straße zu Handgreiflichkeiten, bei dem der Wirt Verletzungen erlitt. Drei angetrunkene weibliche Gäste hatten sich ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ungewöhnlich lange bei den Toiletten aufgehalten.

Das gefiel dem 66-Jährigen wohl nicht, weshalb er die Frauen aus seinem Lokal verwies. Auf der Straße kam es dann zu einem Gerangel zwischen dem Wirt und einer der Frauen. Eine von ihnen, eine 25-jährige Geretsriederin, schlug ihm ein Weinglas ins Gesicht. Das Glas zerbrach. Der Wirt zog sich Schnittwunden zu, die in der Wolfratshauser Kreisklinik versorgt werden mussten. Die junge Geretsriederin erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

