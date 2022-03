Spendenaufruf für Ukraine wird zum Selbstläufer - „Wir sind gerührt“

Sammeln Spenden: Jolanthe Morawe (unten) und (v. li.) Uschi Drappeldrey sowie Arletta Dunajski mit ihrem Sohn Maciej Dunjaski. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Hilfsbereitschaft in Geretsried ist groß. Ein Spendenaufruf für die Ukraine ist zum Selbstläufer geworden. Die Initiatorinnen sind gerührt.

Geretsried – Die Schwestern Jolanthe Morawe und Uschi Drappeldrey sowie ihre Freundin Arletta Dunajski haben um Unterstützung für ukrainische Frauen und Kinder gebeten. Sie rechneten mit vielen Sachspenden, aber nicht mit diesem überwältigenden Berg an Tüten und Kisten, der sich nun vor ihrem Haus an der Jeschkenstraße in Geretsried auftürmt. „Wir sind total gerührt und emotional ein bisschen überfordert“, sagt Morawe dankbar.

Frauen aus Geretsried bitten um Spenden für Ukraine und sind überwältigt

Kurz vor dem Gespräch mit unserer Zeitung seien beispielsweise zwei junge Männer, vielleicht 20 und 25 Jahre alt, vorbeigekommen. „Wenn ich sie auf der Straße gesehen hätte, wäre ich nicht darauf gekommen, dass sie Interesse an so etwas haben“, berichtet Morawe. Doch sie brachten Windeln und andere Babyartikel zur Sammelstelle. „Ich glaube, sie haben den ganzen Rossmann leergekauft.“ Die beiden Männer wollten keinen Dank für ihre Spende, nicht mal eine Tasse Kaffee. Und „das ist nur eine der vielen rührenden Geschichten, die wir gerade erleben“, so die Geretsriederin.

Morawe vermittelt Pflegekräfte für die häusliche 24-Stunden-Betreuung. Einige kommen aus Osteuropa. „Sie haben eine doppelte Staatsbürgerschaft und wollten heim zu ihren Familien.“ Ihnen wollten die beiden Schwestern angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine unter die Arme greifen. Doch dabei blieb es nicht. Über die Mitarbeiterinnen hätten sie mitbekommen, dass zwei Kinder in einer U-Bahn-Station in Kiew geboren worden seien, wo die Familien zum Schutz vor Bombenangriffen ausharren. Auch werden Waisenhäuser in der Ukraine evakuiert. „Da will man einfach helfen.“

Geretsriederinnen sammeln vor allem für Frauen und Kinder

Die Geretsriederinnen sammeln vor allem für Frauen und Kinder. Der Aufruf wurde zum Selbstläufer. „Wir sind überwältigt, dass so viele spenden. Jung und Alt. Und von allen Nationen“, betont Morawe. Die vollgepackten Tüten und Kisten bringen die Geretsriederinnen aufgrund ihrer eigenen Wurzeln ins Generalkonsulat der Republik Polen in München. Von dort gehen Konvois an die Grenze in Polen. „Wenn er rein darf, bringt er die Spenden in die Ukraine.“ Wenn nicht, bleiben die Hilfsgüter in Polen. Auch dort werden sie gebraucht. Morawe: „Dorthin haben sich einige Frauen und Kinder gerettet.“

sw

