Freibad, Wlan, Dirtpark: Was sich die jungen Geretsrieder wünschen

Ein Freibad für Geretsried? Das wünschen sich die Jugendlichen laut einer Umfrage © Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Der Jugendrat wollte es genau wissen: Was fehlt den jungen Geretsriedern? Die Online-Umfrage zeigte: Ein Freibad und freies Wlan stehen hoch im Kurs.

Geretsried – 119 Jugendliche zwischen 10 und 21 Jahren haben sich an einer Online-Umfrage des Jugendrats beteiligt. Die meisten waren zwischen 14 und 16 Jahre alt. Die Ergebnisse stellte Jugendrätin Isabella Schrills in der jüngsten Sitzung vor.

86 Prozent der Teilnehmer wohnen in Geretsried, aber auch Jugendliche von auswärts, die hier auf Schulen gehen oder in Vereinen aktiv sind, haben mitgemacht. Ein Drittel besucht das Gymnasium. Fast die Hälfte, 45 Prozent, gab an, in einem Verein Mitglied zu sein. Genannt wurden unter anderem der Eissportclub, Fußball- und Sportvereine, die Egerländer Gmoi, Freiwillige Feuerwehr und THW sowie die Musikschule.

Interessant für den Jugendrat ist die Beantwortung zum Freizeitverhalten, zu Treffpunkten und Wünschen der jungen Geretsrieder. 62 Prozent von ihnen treffen sich gerne zuhause mit Freunden, gefolgt vom Wald und der Isar (38 Prozent). Auch der Karl-Lederer-Platz, die Böhmwiese und die Tribüne des Isarau-Stadions sind beliebte Anlaufpunkte, was der Stadt bekannt ist. Beliebt sind auch Orte außerhalb Geretsrieds, allen voran der Bibisee und der Skaterplatz in Waldram sowie der McDonald’s in Wolfratshausen und der Starnberger See.

Eine eher geringe Rolle spielen die Jugendzentren Saftladen und Ein-Stein sowie der Johannisplatz. Weil nur wenige der 119 Teilnehmer regelmäßig in den Jugendzentren verkehren (88 Prozent gaben an, sich nie bis selten dort aufzuhalten), werden Saftladen und Ein-Stein auch nicht besonders gut bewertet, wobei der Saftladen besser abschneidet. Er wird von zwölf Prozent als sehr gut bezeichnet, von je 32 Prozent als gut und befriedigend, von neun Prozent als mangelhaft. Das Ein-Stein finden nur fünf Prozent sehr gut und sieben Prozent gut, von 13 Prozent erhält es die Note ausreichend und von 18 Prozent ein mangelhaft, vom Großteil – 55 Prozent – ein befriedigend.

Den Jugendrat kennen immerhin 60 Prozent von 113 Teilnehmern, die diese Frage beantwortet haben. Das Jugendgremium verfolgt aktuell einige Ideen und wollte wissen, welche die Jugendlichen begrüßen. Am häufigsten wurden Events wie Kinoabende oder die Young Music Night angekreuzt. Auch die Schaffung legaler Graffiti-Wände, die Modernisierung der Spielplätze und den Bau eines Pumptracks oder die Sanierung des Dirtparks auf der Böhmwiese soll der Rat weiterverfolgen. Knapp 50 Prozent freuen sich auf die bereits vom Stadtrat genehmigten, überdachten Jugendbänke.

Gewünscht wird vom Jugendrat, dass er mehr Präsenz zeigt, dass er sich für Suppen- und Süßigkeitenautomaten im Stadtgebiet einsetzt, für Angebote bei schlechtem Wetter und – auch das ist ein Wunsch – für sozial Schwache. Eine ganze Reihe an Wünschen haben die Umfrage-Teilnehmer an die Stadt, darunter interessante Spielplätze ab 14 Jahren, ein Freibad/Außenbecken beim neuen Schwimmbad, ein Internet-Café, die Neueröffnung des Dirtparks, die Modernisierung des Skaterplatzes, weitere Sitzgelegenheiten im Stadtgebiet, mehr Fahrradfreundlichkeit und freies Wlan in ganz Geretsried. 82 Prozent würden eine Jugendversammlung begrüßen, 86 Prozent eine Jugendsprechstunde. Allerdings würden nur 52 Prozent letztere aufsuchen. Das komplette Umfrageergebnis ist auf der Homepage der Stadt zu lesen. TANJA LÜHR

