„Seien wir froh, dass sich dort etwas rührt“ – Vize-Bürgermeisterin verteidigt Jugendliche in Neuer Mitte

Diskutierten in den Ratsstuben: Die Freien Wähler Geretsried an ihrem Stammtisch.

Geretsried

Die Egerlandstraße und der Karl-Lederer-Platz war das Gesprächsthema am Stammtisch der Freien Wähler. Die Vize-Bürgermeisterin kontert Kritik an Jugendlichen.

Geretsried – Was sagen Freie-Wähler-Mitglieder und Bürger zur neu gestalteten Egerlandstraße? Das wollten die Freie-Wähler-Ortsvorsitzende Ann-Kathrin Güner und ihre Stellvertreterin Jennifer Kübler am Donnerstagabend in den Ratsstuben von den etwa 15 Besuchern des Treffens erfahren. Im Vorfeld waren die beiden Frauen in die Geschäfte gegangen und hatten die Einzelhändler befragt. Deren Urteil fiel laut Kübler sehr unterschiedlich aus.

„Seien wir froh, dass sich dort etwas rührt“ – Freie Wähler Geretsried diskutieren über Neue Mitte

Einige hätten beklagt, dass die Leute seit Öffnung der Egerlandstraße Anfang März nur noch in die Tiefgarage fahren und ihre Einkäufe bei Aldi und Rossmann erledigen würden. „Allerdings lud das Wetter in den vergangenen Wochen auch selten zum Bummeln ein“, ergänzte Güner. Alle Händler seien sich einig gewesen, dass sie die geplante offizielle Einweihung der Neuen Mitte am 28. Juli mit einer Feier ab 12 Uhr sehnsüchtig erwarteten. Gespannt erwartet wird auch, ob die Baugenossenschaft Geretsried (BG) als Eigentümerin des neuen Wohn- und Geschäftshauses BGZ2 einen Pächter für das vorgesehene Lokal findet.

Wir wollten, dass der Platz belebt wird. Seien wir froh, dass sich dort etwas rührt.

Bisher gestaltet sich die Suche schwierig. Zwei Interessenten seien abgesprungen, berichtete BG-Vorstandsmitglied und Freier Wähler Jens Becker-Platen. Bevorzugt werde ein Bistro oder Restaurant, das auch abends geöffnet habe. Man wolle kein Café als Konkurrenz zur Waldmann-Lounge. FW-Mitglied Cornelia Irmer meinte, ein weiteres Café würde nicht schaden. Im Waldmann bekomme man ohne Reservierung oft keinen Platz. „Gutes muss Konkurrenz nicht fürchten“, sagte die Altbürgermeisterin.

Straßenbelag in Geretsrieds Neuer Mitte: Blendend schön

Eine Anwohnerin des Karl-Lederer-Platzes fragte, warum die Egerlandstraße denselben gelben Belag erhalten soll wie der Karl-Lederer-Platz. Das Pflaster blende bei Sonnenschein und sei rutschig bei Nässe. „Das hat sich nicht bewährt.“ Güner antwortete, die Stadt wolle ein einheitliches Bild. Vize-Bürgermeisterin Sonja Frank sagte, das Gelb dunkle mit der Zeit nach.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Eine Farbe, von der sich die Besucher mehr wünschten, ist Grün. Mobile Pflanzentröge sind wie berichtet bestellt. Der ehemalige Stadtrat Robert Lug regte an, die Terrasse der Eisdiele an der Ecke Martin-Luther-Weg ähnlich wie die Münchner Schanigärten mit Blumenkästen von der Straße abzugrenzen, damit man etwas gemütlicher sitzen könne. Altbürgermeisterin Irmer wusste: „Das müsste der Betreiber beantragen.“ Lug missfällt das „monströse, überlebensgroße, knallblaue Schild“ über der Einfahrt zur Krämmel-Tiefgarage. Es passe nicht zum Rathaus und zur übrigen Gestaltung.

Geretsried: Kritik an lauten Jugendlichen – Vize-Bürgermeisterin gibt Kontra

Besucherin Lena Gneist brachte erneut einen Trinkwasserbrunnen ins Spiel. Der Stadtrat hat sich bisher dagegen ausgesprochen, weil solche Brunnen wohl ständig auf einwandfreie Hygiene untersucht werden müssten. Gneist möchte zudem eine bessere Beleuchtung auf dem Weg von den beiden Bushaltestellen an der B11 Richtung Zentrum.

Auf Kritik wegen Lärms durch Jugendliche, vor allem abends, reagierte Sonja Frank deutlich: Jeder habe das Recht, sich auf dem Platz wohlzufühlen und ihn zu nutzen, so lange nichts zerstört werde und sich die Geräusche in Grenzen hielten. Ihrer Beobachtung nach sind randalierende Jugendliche seltener geworden, seit Streetworker Patrick Schmook vom Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) regelmäßig im Zentrum ist. Auch die Spielenachmittage des Vereins würden sehr gut angenommen. Frank: „Wir wollten, dass der Platz belebt wird. Seien wir froh, dass sich dort etwas rührt.“ TANJA LÜHR

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.