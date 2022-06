Freie Wähler Geretsried: Ann-Kathrin Güner bleibt Vorsitzende – Robert Lug übernimmt Kasse

Von: Susanne Weiß

An der Spitze der Geretsrieder Freien Wähler stehen (v. li.) Vize-Vorsitzende Jennifer Kübler, Schriftführerin Marion Wagner, Schatzmeister Robert Lug und Vorsitzende Ann-Kathrin Güner. Nicht auf dem ist Vize-Vorsitzender Sven Schirmer. © Foto: Sabine Hermsdorf-Hiss

Neuwahlen bei den Freien Wählern in Geretsried: Ann-Kathrin Güner bleibt Vorsitzende, und der ehemalige Stadtrat Robert Lug übernimmt die Kasse.

Geretsried – Ann-Kathrin Güner bleibt Vorsitzende der Geretsrieder Freien Wähler (FW) und Sven Schirmer einer ihrer beiden Stellvertreter. Die anderen Vorstandsposten haben die Mitglieder in ihrer Jahresversammlung in den Ratsstuben neu vergeben. Der langjährige ehemalige Stadtrat Robert Lug ist neuer Schatzmeister. Hans-Joachim Osthus stand nicht mehr zur Wahl. Jennifer Kübler, bisher Schriftführerin, wurde Vize-Vorsitzende. Ihr Amt übernahm Marion Wagner. Einen der beiden Stellvertreterposten hielt bislang der ehemalige Stadtrat Dominik Irmer inne. Er sei als Fußballtrainer aber ausgelastet, deshalb hat er sich laut Güner aus dem Ehrenamt zurückgezogen.

Gedenkminute für Bernd Emmerich

Begonnen hatten die gut 25 Vertreter der Ortsgruppe ihre Sitzung mit einem Gedenken an Bernd Emmerich. Er vertrat die FW 1996 bis 2014 im Stadtrat. Anfang des Jahres ist er verstorben. Güner würdigte seinen Einsatz. Allgemein „haben wir treue, den Freien Wählern tief verbundene Mitglieder“, so die Vorsitzende. An der Zahl seien es aktuell 55 Frauen und Männer. Zu dem Disput der beiden Städte im Nordlandkreis mit dem Kreistag und FW-Landrat Josef Niedermaier sagte Güner: „Dialog, Kompromisse und manchmal harte Verhandlungen machen Demokratie aus.“

Für ihre treue Mitgliedschaft ehrte Landtagsabgeordneter Florian Streibl (li.) die Geretsrieder (hinten, ab 2. v. li.) Heiko Hawla (15 Jahre Mitglied), Lorenz Weidinger (25), Ann-Kathrin Güner (Vorsitzende), Dr. Jens Becker-Platen (15), Robert Lug (25), Sonja Frank (15), Jochen Pelz (15) sowie (sitzend) Anni Freiseisen (15) und Manfred Freiseisen (25). Die Ehrungen wurden coronabedingt teils nachgeholt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Mit Blick auf die Kasse lobte Hans-Joachim Osthus die Vorstandschaft als „sehr diszipliniert“. Die Ortsgruppe stehe finanziell sehr ordentlich da. „Ich bin zuversichtlich, dass wir bei der nächsten Kommunalwahl keine großen Klimmzüge machen müssen“, sagte er. Jennifer Kübler bedauerte, dass viele Termine vorbereitet worden seien, aber coronabedingt ausfallen mussten. Umso größer war die Freude, wieder in den Ratsstuben zusammenkommen zu können. Das betonten Eurasburgs Bürgermeister Moritz Sappl als Vertreter des Kreisverbands und Landtagsabgeordneter Florian Streibl.

Besondere Würdigung für Lorenz Weidinger

Streibl berichtete aus dem Maximilianeum und führte zahlreiche Ehrungen von Mitgliedern durch, die in den vergangenen beiden Jahren nicht möglich waren. „Geretsried ist mir ans Herz gewachsen“, sagte er. Besonders würdigte er Lorenz Weidinger, ehemaliger Stadtrat sowie Ortsvorsitzender und seit 25 Jahren Mitglied. „Du hast mich quasi entdeckt“, sagte Streibl. Ohne Weidinger wäre er heute nicht Fraktionsvorsitzender im Landtag, meinte der Oberammergauer. Weidinger winkte ab: Da hätten die Freien Wähler in Garmisch-Partenkirchener ihre Finger im Spiel gehabt.

Vorwurf an Fraktion: Mangelnde Transparenz

An der Jahresversammlung nahmen neben Güner auch die anderen Vertreter der Ortsgruppe im Stadtrat teil: Heidi Dodenhöft, Felix Leipold, Heiko Hawla und Sonja Frank. Ein Mann aus Stein, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, warf der Fraktion mangelnde Transparenz vor. Ihm missfiel unter anderem dass die Entscheidung, die Fraktionsgemeinschaft mit Edmund Häner (FDP) aufzukündigen, „intern abgehandelt“ wurde.

Aktuelle Viertelstunde vor Fraktionssitzungen?

„Wir haben in den Fraktionssitzungen gemerkt, dass es nicht funktioniert, wie wir es uns vorstellen“, erläuterte Vize-Bürgermeisterin Frank das Problem bei der Vorbereitung auf die Stadtratssitzungen. Dazu hätte man keine Mitgliederbefragung machen können. Güner und sie betonten, dass die Mitglieder ihnen jederzeit Fragen zur Stadtratsarbeit stellen könnten. Möglicherweise könnte auch die aktuelle Viertelstunde vor den Fraktionssitzungen wieder eingeführt werden. Die vergangenen beiden Jahre seien kompliziert fürs Miteinander gewesen. „Nehmen wir es als Ansporn, mit altem Schwung an neuen Stammtischen teilzunehmen.“

