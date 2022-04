Freiwillige Feuerwehr Gelting: Neuer Kommandant steht vor drei Problemen

Von: Susanne Weiß

Teilen

Steht vor großen Aufgaben: Walter Weiss, neuer Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Gelting. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Freiwillige Feuerwehr Gelting hat einen neuen Kommandanten - und steht vor Herausforderungen. Walter Weiss übernimmt die zeitraubenden Aufgaben.

Gelting – Wenn die Feuerwehr ausrückt, ist der Aufenthalt im Bereich der Tore untersagt, steht an der Innenseite des hölzernen Portals zu lesen. Auf dem Boden ist der handbreite Streifen zwischen Wand und Lkw mit gelb-schwarzem Klebeband markiert. „Wenn da jemand steht und das Feuerwehrauto rausfährt, wird er zerquetscht“, stellt Walter Weiss nüchtern fest.

Der 61-Jährige ist seit Anfang April neuer Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Gelting. Andreas Wannek hat das Amt nach 17 Dienstjahren aus privaten Gründen abgegeben (wir berichteten). Kurz nach seinem Amtsantritt steht Weiss in Dienstkleidung vor dem 100 Jahre alten Feuerwehrhaus. Weniger, um sich vorzustellen („Ich will mich nicht in den Vordergrund stellen“), als auf die drei großen Probleme der Geltinger Ehrenamtlichen aufmerksam zu machen: Das Gebäude, die beiden Fahrzeuge und die Mannschaftsstärke.

Das Feuerwehrhaus dürfte so nicht mehr gebaut werden

Eigentlich wollte Weiss seine Dienstzeit „als einfacher Feuerwehrler ausklingen lassen“, sagt er. Auch wäre ein Generationenwechsel wünschenswert gewesen. Doch angesichts der zeitraubenden Aufgaben habe sich kein Nachfolger für Wannek gefunden. Also hat sich der 61-Jährige dazu bereit erklärt. Als selbstständiger Informatiker hat er sich schon zur Ruhe gesetzt. Vier Jahre bleiben Weiss als Kommandant, mit 65 Jahren ist Schluss.

Als Erstes steht das 30 Jahre alte Tanklöschfahrzeug auf dem Zettel. Circa 200 Stunden Arbeit hätten die Ehrenamtlichen schon investiert, um ein kleines Löschgruppenfahrzeug (LF10) zu konfigurieren und ein Leistungsverzeichnis zu erstellen. „Wenn es heuer bestellt wird, wird es vermutlich 2025 ausgeliefert“, sagt Weiss. Eigentlich sollten Feuerwehrfahrzeuge nach 25 Jahren ersetzt werden, schiebt er nach. „Hoffen wir, dass es noch so lange durchhält.“ Neben dem Tanklöschfahrzeug parkt ein LF10, das einst die Feuerwehrschule ausrangiert habe. Es ist Baujahr 1998, und die Lebensdauer ist somit auch in Kürze erreicht.

Neues Fahrzeug hätte günstiger sein können

Was den neuen Kommandanten ärgert: Das neue Fahrzeug muss für 30 000 Euro extra niedriger gebaut werden. Die Standardhöhe 3,30 Meter passe nämlich nicht ins Feuerwehrhaus. Und eigentlich hätte die Wehr heuer ein neues Gebäude beziehen sollen. Im Beruf hat er E-Commerce-Projekte für Großunternehmen durchgeführt, daher weiß er: „Es war noch nie umsonst, wenn man einen vernünftigen Plan ignoriert hat.“

Das Feuerwehrhaus sei zwar „schön anzuschauen“, dürfte heute aber so gar nicht mehr gebaut werden. Um in Millimeterarbeit rückwärts im Feuerwehrhaus einzuparken, müssen die Kameraden die Wolfratshauser Straße sperren. „Gott sei Dank haben wir gute Fahrer“, sagt Weiss. Zum Waschen und Bestücken ist die Einfahrt nicht groß genug. Auch dafür muss die Straße herhalten. „Heutzutage ist das ein Unding.“ Parkplätze gibt es ebenfalls nicht. „Zu den Übungen können wir mit dem Radl kommen, aber bei Einsätzen müssen wir im Halteverbot parken.“

„Wir stehen auf der Roten Liste.“

Dass ein Neubau kein Luxus wäre, demonstriert Weiss im Feuerwehrhaus hinter den beiden Fahrzeugen. Dort stehen die Garderoben für die Einsatzkleidung. Dazwischen, wo ein Mensch gerade so durchgehen kann, ziehen sich die Freiwilligen um. Für einen eigenen Raum ist kein Platz. „Wenn jemand von der Kupplung rutschen würde, fährt der das alles zusammen“, mahnt Weiss.

Bei Sicherheitsprüfungen 2011 und 2015 sei die Umkleidesituation auch bemängelt worden. „Wir stehen auf der Roten Liste.“ Seitdem heiße es vonseiten der Stadt Geretsried, man sei in Grundstücksverhandlungen. „Das kann kein Grund sein, Feuerwehrleute in Gefahr zu bringen.“ Warum es die Geltinger Feuerwehr braucht? „Mit den jetzigen Standorten der Feuerwehren Wolfratshausen und Geretsried können die gesetzlich vorgeschriebenen Hilfsfristen in Gelting nicht eingehalten werden.“

Weiss will neue Mitglieder gewinnen

Oben im Schulungsraum, den sich die Ehrenamtlichen in Eigenleistung gemütlich hergerichtet haben, spricht Walter Weiss über das dritte Ziel, das er sich vorgenommen hat: Mitgliederwerbung. Er ist selbst seit 43 Jahren bei der Geltinger Feuerwehr. Damals, mit 18 Jahren, sei es selbstverständlich gewesen, sich nach dem Maibaumaufstellen als Freiwilliger zu melden. „Die hat niemand als Gaudiverein gesehen, sondern als notwendige Einrichtung, wo man dabei sein sollte“, sagt der 61-Jährige.

Als er eingestiegen sei, habe es 50 Aktive gegeben. Viele hätten altersbedingt aufgehört, sodass es heute nur noch 35 Frauen und Männer für die Einsätze gebe. In der Jugendgruppe seien sehr aktive Madl und Buam. Aber auch die Mannschaftsstärke müsse sich erhöhen. „Unsere Gegend wird gerne als Münchner Schlafzimmer bezeichnet“, erklärt Weiss. Da sei man es gewohnt, die 112 zu wählen, dann kommt die Feuerwehr. „Aber wir können nur kommen, wenn Leute da sind, die zum Feuerwehrhaus laufen.“

Der neue Geltinger Kommandant kann sich kein besseres Ehrenamt als bei der Freiwilligen Feuerwehr vorstellen. Weil die Ausbildungen interessant seien. Und weil es keine Bereitschaft gibt. Etwa einmal im Monat ein Einsatz und eine Übung. „Das ist Zeit, die jeder erübrigen kann.“ Und im Fall von Walter Weiss bleibt so noch etwas Zeit zum Radfahren, Bergsteigen und Gleitschirmfliegen.

sw

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.