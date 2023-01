Feuerwehr Geretsried: Drei Bomben und ein Einsatz in Sachen Handschellen

Von: Peter Herrmann

Beförderungen: Erster Kommandant Erik Machowski (re.) und sein Stellvertreter Daniel Heynig (li.) gratulieren (ab 2. v. li.) Torsten Brausewetter (Oberfeuerwehrmann), Adrian Niemann (Feuerwehrmann), Lisa Meindl (Hauptfeuerwehrfrau), Paul Kruse (Feuerwehrmann) und Leon Rogmann (Feuerwehrmann). © Sabine Hermsdorf-Hiss

Einige Einsätze bleiben der Geretsrieder Feuerwehr aus dem Jahr 2022 in Erinnerung. Bei der Jahresversammlung blickte der Kommandant zurück.

Geretsried – Das Löschen von Bränden und die Absicherung von Unfallorten gehören zweifellos zur Kernkompetenz der Freiwilligen Feuerwehr Geretsried. Einige skurril anmutende Einsätze erfordern jedoch ein noch höheres Maß an technischem Geschick, wie Kommandant Erik Machowski in der Jahresversammlung am Donnerstagabend berichtete.



Freiwillige Feuerwehr Geretsried: Rückblick auf spektakuläre Einsätze 2022

Am 3. Februar 2022 erreichte die Einsatzkräfte ein Hilferuf von Schülern, die sich Handschellen angelegt hatten und nicht mehr lösen konnten. Nach einer Fahrt zur Feuerwache Nord an der Elbestraße gelang es den Feuerwehrleuten, das Problem mit Werkzeugen zu lösen. „Es gab keine Verletzungen, nur die Haut musste etwas gekühlt werden“, bilanzierte Machowski lächelnd.



Von den insgesamt 222 Einsätzen blieben ihm zudem besonders ein schwerer Verkehrsunfall auf der schneebedeckten B11 sowie die drei Bombenfunde am Rotkehlchenweg in Erinnerung. Bevor die Blindgänger jeweils entschärft werden konnten, war die Kooperation von Polizei, Feuerwehr und vielen anderen ehrenamtlichen Organisationen gefragt. „Alleine wäre das für uns nicht zu schaffen gewesen“, räumte der Kommandant ein.

Mitgliederzahl bei Feuerwehr Geretsried gestiegen

Erfreut stellte Machowski fest, dass die Zahl der Mitglieder von 89 im Jahr 2021 auf derzeit 99 angestiegen ist. Davon sind 70 Männer und neun Frauen aktiv. Zudem gibt es Seiteneinsteiger wie Dennis Knoll, Jens Mättig, Antonio Papista, Hanna Schnell und Christoph Strauß, die binnen kurzer Zeit eine Feuerwehrausbildung absolviert haben.



Zur positiven Außenwirkung trug vor allem der gut besuchte Tag der offenen Tür am 10. Juli an der Elbestraße bei. Vereinsvorsitzender Florian Effenberger verwies mit Stolz auf das Einnahmeplus und das hohe Spendenaufkommen bei dieser eindrucksvollen Leistungsschau. „Nur aus der Kameradschaft heraus und dem gegenseitigen Verständnis untereinander kann so eine effektive Arbeit wie bei uns in der Feuerwehr für den Dienst am Nächsten und für die Allgemeinheit geleistet werden“, lobte er den Zusammenhalt.



Bürgermeister und Kreisbrandrat loben

Kommandant Machowski bedankte sich zudem bei den hauptamtlichen Gerätewarten, die sich um zwei Gerätehäuser, 16 Fahrzeuge und drei Pflegewerkstätten zu kümmern haben. In diesem Jahr gelte es erneut, Ausbildungen und Leistungsprüfungen durchzuführen. Dazu gehören beispielsweise die Absturzsicherung, der Atemschutz und Schulungen. Insgesamt sind 58 Übungen geplant, im Vorjahr waren es 53. Als weitere Herausforderungen nannte Machowski die Umstellung von analoger zu digitaler Alarmierung sowie die Ausschreibung neuer Hilfeleistungslöschfahrzeuge.



Bürgermeister Michael Müller und Kreisbrandrat Erich Zengerle sprachen den Einsatzkräften ihren Dank aus. „Ihr seid da, um Zwischenmenschlichkeit in positive Energie zu verwandeln“, lobte der Rathauschef. Zengerle hob hervor, dass sich in Geretsried und im Landkreis zunehmend Jugendliche der Feuerwehr anschließen. „Das ist sehr erfreulich: Macht weiter so!“

Am Ende der Jahresversammlung beförderte Kommandant Erik Machowski Lisa Meindl zur Hauptfeuerwehrfrau. Alexander Eiban, Anatolia Jalba, Paul Kruse, Adrian Niemann, Andreas Rauwolf und Leon Rogmann dürfen sich fortan Feuerwehrmann beziehungsweise -frau nennen.

