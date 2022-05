Gewissen oder Fraktionszwang? Ex-Bundestagsabgeordnete reden Klartext

Von: Peter Herrmann

Teilen

Friedenstalk im Hinterhalt: Im Gespräch mit Veronika Ahn-Tauchnitz nahmen Klaus Barthel (l.) und Andreas Wagner kein Blatt vor den Mund. © sh

Die Ex-Bundestagsabgeordneten Klaus Barthel und Andreas Wagner haben sich beim Friedenstalk klar positioniert: Nein zu Waffenlieferungen in die Ukraine.

Gelting – Sie waren Mitbegründer der seit 31 Jahren aktiven Friedensinitiative Bad Tölz-Wolfratshausen und vertraten deren Interessen auch als Bundestagsabgeordnete der SPD und der Linken. Am Sonntagvormittag nahmen Klaus Barthel und Andreas Wagner im Rahmen einer musikalischen Matinee in der Geltinger Kulturbühne Hinterhalt Stellung zu aktuellen politischen Fragen. „Sie haben unsere Ziele auch im Bundestag nicht verraten, sonst hätten wir sie nicht eingeladen“, schickte Helmut Groß voraus.

Der Vorsitzende der Friedensinitiative hatte Veronika Ahn-Tauchnitz als Moderatorin für das anderthalbstündige Gespräch gewonnen. Die Redaktionsleiterin des Tölzer Kurier wollte zunächst wissen, inwiefern sich Gewissensentscheidungen mit Fraktionszwängen vereinen lassen, und erhielt ehrliche Antworten.

Ex-Bundestagsabgeordnete Barthel und Wagner positionieren sich bei Friedenstalk

Wagner hatte vor einem Jahr seinen Austritt bei der Linken bekannt gegeben, weil er einige Auffassungen des Parteivorstands nicht teilte und sich bei Abstimmungen nicht parteikonform verhielt.

Barthel, der die SPD von 1994 bis 2017 im Bundestag vertrat, widersprach ebenfalls oft Mehrheitsbeschlüssen der Genossen. „Jeder Abgeordnete ist zwar frei in seiner Entscheidung, aber innerhalb der Fraktion wurde bei Abweichungen oft Druck ausgeübt“, erinnerte sich Barthel. Der 66-Jährige, der sich mittlerweile im Kochler Gemeinderat engagiert, stimmte einst einer Heraufsetzung des Rentenalters auf 67 Jahre nicht zu und galt ebenso wie Wagner als scharfer Kritiker des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr.

Auf Nachfrage von Ahn-Tauchnitz versicherten beide, dass sie auch die jüngst beschlossenen Waffenlieferungen in die Ukraine nicht befürworten. „Ich bin davon überzeugt, dass Waffen keine Sicherheit schaffen“, erklärte Wagner. Barthel verwies auf Umfragen, wonach ungefähr die Hälfte der deutschen Bevölkerung dies genauso sieht. „Ich hätte auch nicht zugestimmt und weiß mich da mit vielen in der Partei einig“, so der SPD-Kreisvorsitzende.

„Ich kenne einige, die waren schon mit 45 Jahren total ausgebrannt“

Sorgen bereitet Barthel, dass Hass und Hetze auch gegenüber Kommunalpolitikern deutlich zugenommen haben. Wagner bekam sogar Post mit strafrelevanten Bedrohungen an seine persönliche Adresse geschickt. „Das ist ein anderes Kaliber als Mails an Abgeordnete, die das BKA einschalten können“, gab Wagner zu bedenken.

Lohnenswert sei politisches Engagement aber allemal, da sich damit gerade auf kommunaler Ebenen viel bewirken lasse. „Das ist überlebenswichtig für die Demokratie“, stellte der Geretsrieder fest. Wer dagegen nur eine hohe Machtposition anstrebe, dem rät auch Barthel von einer politischen Karriere ab. „Ich kenne einige, die waren schon mit 45 Jahren total ausgebrannt.“

Barthel und Wagner wünschten der Friedensinitiative, dass sie auch in 30 Jahren standhaft bleibt und ihre Ziele propagieren kann. Die passenden Lieder dazu präsentierte abschließend das aus Nicoline Pfeiffer und Hans Gärtner bestehende Duo „Zeitreise“.

ph

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.