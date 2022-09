Frisches Essen und alte Beute: Polizei fand bei Nahrungsmittel-Dieb eine Überraschung

Von: Peter Borchers

Ein Ladendieb wurde erwischt. Die Durchsuchung des Rucksackes gab Auskunft über die kriminelle Vergangenheit. © Archiv

Ein Rucksack mit geklautem Essen stellte die Polizei bei einem Ladendieb fest. Was sie noch fand: Beute aus der diebischen Karriere.

Ein 19-Jähriger wurde am Donnerstag in einem Discounter in der Jeschkenstraße beim Ladendiebstahl erwischt. Der junge Mann, lettischer Staatsbürger, hatte gegen 9.30 Uhr mehrere Nahrungsmittel im Gesamtwert von 21 Euro in seinen Rucksack gesteckt und anschließend den Kassenbereich passiert, ohne die Waren zu bezahlen.

Nicht nur Nahrungsmittel - sondern auch Hinweise auf weitere Straftaten

Bei einer Durchsuchung stellte die Polizei zudem EC-Karten aus einem vorangegangenen Diebstahl sicher. Daraus ergab sich, dass der 19-Jährige die Geldbörse eines 42-jährigen Geretsrieders entwendet hatte. Darin befand sich nach dessen Angaben auch 450 Euro Bargeld. Das Portemonnaie ist allerdings verschwunden. Als die Beamten den Pkw des Beschuldigten durchsuchten, fanden sie mehrere Gegenstände, die auf weitere deliktspezifische Taten hinweisen. Zudem stellten sie Marihuana in geringer Menge sicher.