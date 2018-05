Friseursalon bekommt ungebetenen Besuch

Ein bislang unbekannter Einbrecher hat die Kasse eines Friseursalons in Geretsried mitgehen lassen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Geretsried - Ein bislang Unbekannter ist am vergangenen Wochenende in einen Friseursalon an der Johann-Sebastian-Bach-Straße eingebrochen. Die Geschäftsinhaberin, eine 47-jährige Wolfratshauserin, entdeckte den Einbruch am späten Montagvormittag. Der Täter hat laut Polizei aus der Kasse einen dreistelligen Bargeldbetrag entwendet. Er war über ein Fenster am Haydnnweg in das Geschäft eingedrungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0 81 71/ 9 35 10 entgegen. cce

