FSJ-Unterstützung für Grundschulen bleibt - „Eine tolle Geschichte“

Fördersumme künftig niedriger

Der Geretsrieder Haupt- und Finanzausschuss spricht sich für weitere Förderung der beiden FSJ-Stellen aus. Sie sollen die Lehrer unter anderem im Unterricht unterstützen.

Geretsried – Die beiden Stellen für Freiwilligendienstleistende an der Karl-Lederer- und der Isardamm-Grundschule stehen für den Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats nicht zu Debatte. Er hat in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen, diese weiter finanziell zu unterstützen. Die Fördersumme fällt künftig jedoch niedriger aus.

Grundschulen in Geretsried: FSJ-Kräfte unterstützen Lehrer im Unterricht

Seit etwa zehn Jahren gibt es die Möglichkeit für junge Erwachsene, ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) an einer der beiden Grundschulen zu leisten. „Sie sind beim Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit angestellt“, erläuterte Kerstin Pratzel vom Fachbereich Familie, Soziales und Sport. Früher sei der Träger die Evangelische Jugend München gewesen, seit Kurzem laufe das Projekt über den Kreisjugendring Miesbach.

Sabine Lorenz (CSU)

Die FSJ-Kräfte unterstützen die Lehrkräfte im Unterricht, fördern und betreuen leistungsschwächere oder sozial auffällige Kinder, so Pratzel. Darüber hinaus packen sie in der Mittagsbetreuung mit an, wirken bei der Hausaufgabenbetreuung mit und begleiten Exkursionen und Klassenfahrten. In den Schulferien arbeiten die FSJler beim Trägerverein mit.

Bislang gab die Stadt im Jahr circa 27 000 Euro für die Förderung aus. Allerdings seien da Verwaltungskosten und Kosten für die pädagogische Betreuung eingerechnet worden, die nicht förderfähig seien. „Künftig sollen sich die förderfähigen Kosten aus den Personalkosten der Freiwilligendienstleistenden, den Sozialversicherungsabgaben, dem Beitrag zur Berufsgenossenschaft, der Pauschale für Verpflegung und Unterkunft und den Seminarkosten zusammensetzen“, so die Rathausmitarbeiterin. Das wären 750 Euro pro Person und Monat, also 18 000 Euro. Wobei man für das laufende Schuljahr von einer Coronaförderung profitiere und dadurch nur 50 Euro pro Person und Jahr anfallen.

FSJ-Stellen in Geretsried - „Junge Leute machen Verbindung zu Schülern leichter“

Sabine Lorenz (CSU) plädierte dafür, bei der bisherigen Fördersumme zu bleiben. „FSJ ist eine tolle Geschichte“, betonte sie. Die Grundschulen seien ihres Wissens „total begeistert“. Für den Trägerverein dürften keine höheren Kosten entstehen. Lorenz: „Wir müssen froh sein, dass er die FSJ-Stellen betreut.“

Auch Volker Reeh (Geretsrieder Liste) nannte die Kräfte „sehr wichtig für alle Schulen“. Diese müssten inzwischen einen erheblichen Teil an sozialen Aufgaben übernehmen. „Gerade junge Leute machen die Verbindung zu den Schülern leichter“, so der Stadtrat. Dem schloss sich Martina Raschke (Grüne) an. Allerdings sollte man die Chance nutzen, die Kosten geringer zu gestalten und das Geld für andere Bereiche in der Jugendarbeit aufzusparen. „Es müssen alle mithelfen, damit wir den Haushaltsplan für die nächsten Jahre hinbekommen“, so Raschke.

Als Kompromiss schlug Bürgermeister Michael Müller (CSU) vor, nur die Förderung der vorgeschlagenen Posten zu beschließen. Sollten andere Kosten zusätzlich anfallen, könnte man deren Erstattung über den Verwaltungsweg prüfen. Das Gremium folgte einstimmig. sw

