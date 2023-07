Für die Lettin Kristiana Keil war es Liebe auf den zweiten Blick

Von: Rudi Stallein

Körperbewusst: Die 32-jährige Lettin Kristiana Keil arbeitet als Sport- und Fitness-Kauffrau sowie als Gesundheitstrainerin in einem Fitnessstudio. Finanzkrise beutelte Lettland im Jahr 2008 heftig Inzwischen hat sie Geretsried in ihr Herz geschlossen © Rudi Stallein

Menschen aus 106 Nationen leben in der Stadt Geretsried zusammen. In einer Serie geben wir ihren ein Gesicht. Heute: Kristiana Keil aus Lettland.

Geretsried – Vom „Paris des Ostens“ in die oberbayerische Provinz – das musste erst mal verdaut werden. „Die ersten drei Monate waren schon schwierig, da habe ich viel geweint“, erinnert sich Kristiana Keil an ihre Ankunft in Deutschland vor 13 Jahren. Nach der lettischen Hauptstadt Riga mit ihren hellen und durchtanzten Nächten musste sich die junge Frau quasi von einem Tag auf den anderen in Murnau am Staffelsee zurechtfinden. Der Kulturschock war vorprogrammiert.

„Ich kam aus der Hauptstadt, und hier war um 20 Uhr alles tot“, erzählt die 32-Jährige. „Alles war neu, das war auch was Schönes, aber der Alltag war komplett anders. Du siehst plötzlich niemanden mehr von den Leuten, die du immer gesehen hast. Das waren schon sehr gemischte Gefühle.“ Zumal der Entschluss, mit 19 Jahren auszuwandern, ihre Heimat zu verlassen, „nicht unbedingt auf meinem eigenen Mist gewachsen war“.

Bevor sie als Teenagerin in ihre Geburtsstadt zog, genoss die Lettin das Landleben in der Nähe von Riga. Auf dem Hof der Ur-Oma, als Selbstversorger mit ein paar Kühen auf der Weide und mehreren Generationen unter einem Dach. „Ich habe viel Natur erlebt, viel selber gekocht, die Sommer auf dem Bauernhof waren herrlich. Ich hatte eine tolle Kindheit“, schwärmt Keil. Später zog sie mit der alleinerziehenden Mama und ihrer Schwester nach Riga, besuchte dort das Gymnasium, absolvierte eine Ausbildung zur Tourismuskauffrau, bevor sie den Schritt in ein anderes Leben wagte.

Finanzkrise beutelte Lettland im Jahr 2008 heftig

In den Jahren 2008, 2009 litt Lettland stark unter der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. „Das war nicht so toll das Ganze“, erinnert sich Keil, die damals gerade Schule und Ausbildung hinter sich gebracht hatte. Deshalb habe ihre Mutter mit dem Gedanken gespielt, ihre Tochter nach Deutschland zu schicken, vielleicht habe sie es dort besser. Ihre eigene Schwester war schon früh nach Deutschland ausgewandert, als Au-pair in München. „Ich dachte, okay, dann probiere ich das aus“, so die heute 32-Jährige. „In Sprachen war ich immer gut, hatte in der Schule Russisch und Englisch, dann lerne ich eben noch Deutsch dazu.“

Als sie bei ihrer Tante, die inzwischen in Murnau lebte, eintraf, sei sie „ein bisschen naiv davon ausgegangen, nach ein paar Monaten nach Riga zurückzukehren“. Es sollte anders kommen. „Durch Zufall“ fand sie eine Au-pair-Familie in Aidling am Riegsee, lernte mit deren zwei Kindern rasch Deutsch, gewann eine Freundin, gewöhnte sich langsam ein und entschied: Ich mache hier weiter. Ich bleibe hier und baue mir hier etwas auf.

Weil sie nicht der Typ ist, „dem es genügt, sich irgendwie durchzuschlagen mit Jobs hier und da“, machte sie eine weitere Ausbildung. Ihre lettische Ausbildung sei in Deutschland „wegen der Sprache“ damals nicht so schnell anerkannt worden. Die Suche nach einer geeigneten Arbeit mündete in die Ausbildung zur Sport- und Fitness-Kauffrau und Gesundheitstrainerin. Mit Menschen zu arbeiten, hat ihr „immer Spaß gemacht. Kundenkontakt ist mir wichtig, ich habe gerne Menschen um mich herum.“

Heute arbeitet die Mutter einer zweijährigen Tochter in einem Fitnessstudio in Geretsried. Dorthin verschlug sie – fast ist man geneigt zu sagen, wie könnte es anders sein – die Liebe. Auf Facebook lernte sie ihren jetzigen Ehemann Thomas kennen. „Das ging nicht ratzfatz, wir haben ein Jahr lang geschrieben, ehe wir uns das erste Mal getroffen haben“, erzählt die Lettin.

Auch ihre ersten Begegnungen mit der Multi-Kulti-Stadt seien etwas ernüchternd gewesen. Sie habe Geretsried vorher nicht gekannt, räumt sie ein, erst mal auf Google Maps nachgeschaut zu haben, wie weit weg die Stadt von Murnau liegt. Und sie gesteht: „Erst fand ich es hier nicht so schön. In Murnau hatte ich die schöne Fußgängerzone, die Berge direkt vor der Haustür, und dazu die Seen. In der Mittagspause konnte ich schnell um den Staffelsee fahren. Und mit der Bahn war ich schnell in München – da war ich schon verwöhnt.“

Inzwischen hat sie Geretsried in ihr Herz geschlossen

Inzwischen lebt sie seit acht Jahren in Geretsried. Den Schritt, aus Lettland weggegangen zu sein, bereue sie nicht. „Ich vermisse manchmal meine Heimat, zum Beispiel, wenn ich Lieder von dort höre.“ Besonders im Mittsommer, wenn die Sommersonnenwende im Norden die Nacht zum Tage macht, die Leute sich rund um die Uhr draußen treffen, die Mädchen und Frauen Blumenkränze auf dem Kopf und weiße Kleider tragen und Schaschlik am offenen Feuer schmort, „da habe ich schon manchmal Heimweh“, gesteht Keil. Aber sie macht auch klar: „Dort leben könnte ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Die meiste Zeit meines Erwachsenenlebens bin ich ja schon hier. Und ich habe mich hier auch sehr gut integriert, finde ich.“

Neben ihrem Job und ihren Bauch-Beine-Po-Kursen im Fitnessstudio engagiert sich die 32-Jährige im Familientreff Wuselvilla, wo die Tochter durch die Wirbelwindgruppe wuselt und die Mama seit Anfang dieses Jahres auch in der Vorstandschaft für die Finanzen verantwortlich ist. „Das macht mir auch Spaß“, sagt Keil. „Das ist ehrenamtlich, als Gegenleistung kriegst du ,nur‘ die Freude der anderen, aber ich finde, man muss auch mal was zurückgeben.“

Inzwischen hat sie sich auch mit der Stadt, mit der sie anfangs etwas fremdelte, gut angefreundet. „Ich finde es jetzt auch echt schön“, betont die junge Mutter, die nicht zuletzt durch ihre kleine Tochter einen Blick für die Schönheiten Geretsrieds entwickelte. „Durch sie habe ich jetzt die nähere Umgebung entdeckt, zum Beispiel bei Spaziergängen an der Isar oder zu den Schrebergärten“, erklärt die Lettin, die in Oberbayern heimisch geworden ist. „Man hat hier schon viele Möglichkeiten – und die nahen Alpen sind einfach unschlagbar.“

Das Beste aus beiden Welten Geboren bin ich in Lettland, einem der drei baltischen Staaten. Das Land liegt an der Ostsee zwischen Litauen und Estland, es grenzt im Südosten an Belarus, im Osten an Russland. In Lettland leben knapp 1,9 Millionen Menschen, fast ein Drittel davon in der Hauptstadt Riga, woher auch ich stamme.

Das lustigste Missverständnis: Das war am Anfang, als ich mit den deutschen Redewendungen noch nicht so vertraut war. Eine Freundin schrieb mir eines Abends eine Nachricht: Hey, was machst Du? Ich habe sturmfrei. Ich habe aus dem Fenster geschaut und ganz überrascht zurückgeschrieben: Wo ist ein Sturm? Gibt es einen Sturm? Hier ist kein Sturm…

Der größte Unterschied: Dass sonntags komplett alles zu ist, das haben wir in Lettland nicht. Sonntags ist in Lettland eher Shoppingtag. Wir haben Einkaufscenter ohne Ende. Und bei den Letten gibt es immer etwas zum Essen, wenn Besuch kommt.

Was ich an den Deutschen nie verstehen werde: Die Kombination Socken und Sandalen (lacht). Und wenn Leute Partnerlook tragen, das finde ich merkwürdig.

In Bayern sagt man Grüß Gott, in meiner Muttersprache: Labdien – das heißt Guten Tag.

Mein Leibgericht: Tomaten-Gurkensalat mit Dill und saurer Sahne. Das esse ich total gerne, auch in Variationen mit Kartoffeln oder Würstchen. Schwach werde ich auch bei frischem Brot, süßem Gebäck und Nudelgerichten.

Was ich an meinem Herkunftsland schätze: Die Natur, das Meer, die vielen traditionellen Fest und das Handwerk. Das gibt es an jeder Ecke, wo schöne Bernsteinsachen, Puppen für Kinder etc. handgefertigt werden.

... und an Geretsried: Meinen Mann und meine neue Familie – und dass ich hier so schön leben kann.

