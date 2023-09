Eine Stadt - 106 Nationen: Bislang erschienen

„Für mich war Deutschland wow“: Dona Krasniqi lebt gern in Geretsried

Von: Doris Schmid

Teilen

Fühlt sich in Geretsried und ihren eigenen vier Wänden wohl: Dona Krasniqi. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Menschen aus 106 Nationen leben in der Stadt Geretsried zusammen. In einer Serie geben wir ihren ein Gesicht. Heute: Dona Krasniqi aus dem Kosovo.

Geretsried – Die Familie von Dona Krasniqi hatte ein schlichtes, aber schönes Leben im Kosovo. In einem kleinen Dorf besaßen sie ein Haus mit Garten. Der Vater arbeitete in der Praxis des Hausarztes als Reinigungskraft, die Mutter kümmerte sich um die sechs Kinder. Das Leben war nicht einfach, aber es ging ihnen gut. Dann kam der Krieg, und die Familie musste fliehen. Die Großmutter blieb zurück. Jahrelang wussten die Krasniqis nicht, ob sie noch lebt.

Überstürzt muss die Familie ihr Zuhause verlassen

Das, was Dona Krasniqi als Mädchen erlebt hat, ist immer noch sehr präsent. „Wir wollten nicht weg“, blickt die zweifache Mutter zurück. Die Zeit, als sich die Lage in ihrem Heimatort zuspitzte und die Familie keine andere Wahl hatte, als zu fliehen, hat sich in ihr Gedächtnis eingebrannt. Die 45-Jährige erinnert sich noch gut an den Tag, als sie mit ihrer Schwester in der Schule war, und die beiden von einem serbischen Polizisten kontrolliert wurden. Die Kinder, die die siebte und achte Klasse besuchten, hatten an jenem Tag ihre Zeugnisse erhalten. Der uniformierte Mann zerriss sie einfach. Am selben Tag sei Gift in Form von Pulver im Schulhaus verbreitet worden. „Erst muss man davon niesen wie bei einem Heuschnupfen“, erinnert sich Krasniqi, „dann wird man bewusstlos.“ Die Kinder liefen schnell davon und versteckten sich im Friedhof.

Eine Woche herrschte Ruhe im Dorf. Die Bewohner versuchten, sich möglichst unauffällig zu verhalten. Dann kamen wieder serbische Polizisten – auch in die Schule. Aus Angst sprang Dona Krasniqi mit ihrer Schwester vom zweiten Stock aus dem Fenster. Die Mädchen rannten nach Hause und erlebten dort eine böse Überraschung. „Die Serben waren da.“ Sie warfen alle aus dem Haus. Die Familie hatte keine Zeit, noch irgendetwas mitzunehmen. Eltern und Kinder rannten einfach davon – auch die Großmutter, „die wir nicht mehr gesehen haben“. Erst sieben Jahre später sollte die Familie über einen ehemaligen Nachbarn erfahren, dass die Oma noch am Leben ist.

Drei Monate ist die Familie auf der Flucht

Drei Monate waren die Flüchtlinge zu Fuß unterwegs, ohne Geld, ohne ordentliche Schuhe und ohne zu wissen, wo sie sich gerade befanden. Gute Menschen gaben ihnen unterwegs etwas zu essen und zu trinken. Irgendwann erreichten sie völlig erschöpft Polen und schließlich Berlin. „Wir waren fix und fertig und hatten keine Kraft mehr“, erinnert sich die Geretsriederin, die damals 15 Jahre alt war. Über Karlsruhe, Neckarsulm und Heilbronn ging es für die Flüchtlinge nach Freiburg. Dort wurden sie in eine Wohnung einquartiert. Langsam lebte sich die Familie in ihrer neuen Heimat ein.

195 Länder zählt die UNO auf der Welt. In der Stadt Geretsried sind 106 Nationalitäten gemeldet (Stand 8. Juni 2022). Unsere Zeitung will dieser Zahl ein Gesicht geben und stellt in loser Reihenfolge Menschen aus allen Teilen der Erde vor, die in Geretsried eine neue Heimat gefunden haben. © pms

Krasniqi lernte Deutsch – vor allem mit Schlagermusik – und arbeitete in der Gastronomie und in der Pflege. Sie lernte einen Mann – ebenfalls aus dem Kosovo kennen – und bekam mit ihm eine Tochter und einen Sohn. Aber die Beziehung verlief nicht glücklich. Die Kosovarin trennte sich vom Vater ihrer Kinder und zog Mitte 2011 nach Wolfratshausen. „Einer meiner Brüder lebte damals in München“, sagt sie. Zwei Jahre später zog Krasniqi nach Geretsried. Dort fühlt sie sich sehr wohl.

In ihrer Freizeit macht sie lange Spaziergänge

Viele Jahre arbeitete sie in einer Münchner Kantine. Dort sei es nicht schlecht gewesen. Aber der Weg in die Landeshauptstadt war weit mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Dieser Weg hat sich vor ein paar Monaten deutlich reduziert. Krasniqi hat nun einen Job in Wolfratshausen. In ihrer Freizeit geht sie gerne Kaffee trinken. Und sie liebt es, spazieren zu gehen, und das kilometerweit. Krasniqi: „Von hier nach Wolfratshausen, Icking, Ebenhausen, Schäftlarn und wieder zurück, das ist kein Problem für mich.“

nej

Das Beste aus beiden Welten

Geboren bin ich im Kosovo. Das Land hat circa 2 Millionen Einwohner auf 10 887 Quadratkilometern Fläche. Die Landeshauptstadt ist Pristina.



Das lustigste Missverständnis: An unserem ersten Tag in Deutschland sind unsere Eltern einkaufen gegangen. Meine Geschwister und ich waren allein in der Wohnung. Wir haben aus dem Fenster geschaut und gesehen, dass es regnet. Über dem Wald dampfte es. Das kannten wir so nicht. Wir haben gedacht, es brennt und sind auf die Straße gelaufen.



Der größte Unterschied: Ich bin als junges Mädchen nach Deutschland gekommen und für mich war alles komplett anders. Ich habe gestaunt. Für mich war Deutschland wow.



Was ich an den Deutschen nie verstehen werde: Unsere Beziehungen sind sehr eng. Hier gehen die Menschen mehr auf Abstand. Bei uns ist die Familie immer da.



In Bayern sagt man „Grüß Gott“, in meiner Muttersprache: „Selam Aleykum“.



Mein Leibgericht ist: An der Sonne getrocknete Paprikaschoten, die mit Kartoffeln und Knoblauch gebraten werden.



Was ich an meinem Herkunftsland schätze: Die Ruhe, die Natur, das Grün, das Klima.



... und an Geretsried: Meine Wohnung. Ich habe alles in der Nähe. Das ist sehr gut für mich.

Eine Stadt - 106 Nationen: Bislang erschienen

195 Länder zählt die UNO auf der Welt. In der Stadt Geretsried sind 106 Nationalitäten registriert (Stand 8. Juni). Unsere Zeitung will dieser Zahl ein Gesicht geben und stellt in loser Reihenfolge Menschen aus allen Teilen der Welt vor, die in Geretsried eine neue Heimat gefunden haben.

Mauritius: Den Sandstrand gegen Alpen getauscht hat Dawood Boolakee, der heute in Geretsried lebt.

Lettland: Liebe auf den zweiten Blick: Kristiana Keil musste mit Geretsried erst warm werden.

Großbritannien: Er machte Karriere als Balletttänzer und Kunsthändler: Kenneth Barlow. Heute lebt der Brite in Geretsried.

Philippinen: May Chel von Conway lebt mit ihrer Tochter in Geretsried. Die 36-Jährige ist auf den Philippinen aufgewachsen. Hier erzählt sie ihre Geschichte.

Indien: Dr. Margaret Burghagen ist in Indien aufgewachsen, aber lebt seit bald 50 Jahren in Geretsried. Dort fühlt sie sich „sauwohl“, aber Indien bleibt ihre Heimat.

Rumänien: Renate Sturzu verließ ihre alte Heimat mit neun Jahren und zog mit ihren Eltern ins Oberland. War die Zeit schwer, fühlt sie sich mittlerweile in Geretsried rundum wohl. Das liegt vermutlich auch an ihren Ehegatten, der eines Tages plötzlich vor ihrer Tür stand.

Norwegen: Trond Bjørnstadjordet stammt aus einem kleinen Ort in den Bergen Norwegens, zwischen Oslo und Trysil gelegen. 2018 machte der Norweger eine Reise nach Oberbayern – und dieser Urlaub in München sollte sein Leben verändern.

Venezuela: Renate Ribeiro lebt gerne in der „Multi-Kulti-Stadt“ Geretsried.

Schweiz: Yvette Sauer stammt aus dem frankofonen Kanton Neuenburg. 1966 wanderte die Schweizerin aus nach Deutschland - der Liebe wegen.

USA: Valerie Harshman aus Maryland folgte ihrem Verlobten nach Oberbayern. In unserer Nationen-Serie erzählt die Geretsriederin von Weihnachten in den USA.

Bosnien: Anto Maric liebt seinen Job als Lkw-Fahrer und will ihn bis zur Rente ausüben. In unserer Nationen-Serie stellt er sich und sein Heimatland Bosnien vor.

Vietnam: Truong Diem bringt den Zauber Asiens nach Geretsried.

Slowakei: Ihren Traumberuf konnte Maria Looß-Samkova in ihrem Heimatland nicht erlernen. In Deutschland bot sich der gebürtigen Slowakin die Möglichkeit, ihrem Berufswunsch möglichst nah zu kommen.

Afghanistan: Dr. Kubra Panahi musste mit ihrer Familie vor den Taliban fliehen. Nun baut sich die Afghanin in Geretsried ein neues Leben auf.

Türkei: In seinem Heimatland, der Türkei, ist es im Sommer richtig heiß. „Hier ist es so schön grün“, schwärmt Yildiray Alkan, während sein Blick auf den gepflegten Rasen vor der Terrasse seiner Doppelhaushälfte fällt. 1993 kehrte er seiner Heimat den Rücken.

Ukraine: Sie hat einen deutschen Namen. Aber lange Zeit wusste Anita Weininger gar nicht, dass sie deutsche Vorfahren hat. „Das Thema war bei uns in der Familie tabu“, sagt die gebürtige Ukrainerin. Zuhause in Lemberg wurde auch kein Deutsch gesprochen. Das lernte sie erst später auf Umwegen.

Weißrussland: In ihrer Heimat Weißrussland, auch Belarus genannt, hat Ala Aliakseyenka Deutsch und Englisch studiert. Jetzt unterrichtet sie in Geretsried zweisprachige Kinder in Russisch, ihrer Muttersprache. Hier geht es zum Artikel.

Niederlande: Sein Vater war ein Niederländer, und seine Mutter eine gebürtige Niederbayerin. Sein Nachname stammt aus Nordfrankreich. Hans de Caluwé ist eine richtige europäische Mischung. Seit 1976 lebt der groß gewachsene Mann mit seiner Frau in Geretsried.

Kasachstan: Zwei Dinge sind Larisa Sulemenov sehr wichtig: Lehrerin zu sein und ihre Familie um sich zu haben. Dass sie beides in ihrem Leben nicht miteinander vereinbaren kann, betrübt die 55-Jährige etwas. Aber sie hat für sich einen guten Weg gefunden, sodass sie heute sagen kann: „Ich bin froh, dass ich da bin.“ Ihre Geschichte.

Russland: Elsa Kodeda (39) kommt aus der Republik Tatarstan, die zur Russischen Föderation gehört. Wie es die ausgebildete Opernsängerin ausgerechnet nach Geretsried verschlug.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.