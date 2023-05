Mountainbikepiste auf dem Pausenhof: Am Gymnasium gibts jetzt einen Trail - erstellt von Schülern

Teilen

Er kann’s: Schulleiter Christian Strödecke auf einer Proberunde über den „Dragon’s Back“. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ein Übungstrail für Mountainbiker wurde am Gymnasium eingeweiht. Beim Bau allein soll es nicht bleiben: Die Schule plant Workshops und Aktionen zum Thema Radfahren.

Geretsried – Ausgestattet mit Helm, Knie- und Ellenbogenschützern schwingt sich Christoph Strödecke, Direktor des Geretsrieder Gymnasiums, auf den Sattel. Mit Schwung startet er von einer erhöhten Rampe aus, legt sich in die Kurven, pumpt sich über Hügel und meistert einen sogenannten „Skinny“, einen schmalen Steg aus Holzbrettern, bevor er zum Schluss noch einen kleinen Sprung hinlegt. Man sieht es gleich: Der Schulleiter ist selbst Mountainbiker. Deshalb stieß die Idee der P-Seminaristen des aktuellen Abiturjahrgangs, als praktische Arbeit einen Übungstrail auf dem westlichen Pausenhof zu errichten, bei ihm auf offene Ohren.

Für Mountainbikes: Am Gymnasium gibts jetzt einen Trail auf dem Pausenhof - erstellt von Schülern

Auch das Landratsamt als Träger des Gymnasiums stimmte dem Projekt zu. Die Schüler fanden genügend Sponsoren, die den Bau der rund 12 000 Euro teuren Anlage aus Erde, Kies, Holz und Beton finanziell unterstützten, sodass diese im Februar in Betrieb genommen werden konnte. Am Dienstag wurde der „Dragon’s Back“, der Drachenrücken, offiziell eingeweiht.

Schüler bauen Mountainbike-Trail - genutzt wird er vom Wahlfach Mountainbike

Anregungen hatten sich die 15 Schülerinnen und Schüler des P-Seminars „Mountainbike“ im Trailpark Heumödern in Treuchtlingen im Altmühltal geholt. Dort vermaßen sie Kurven, Wellen („Rollers“) und Balance-Abschnitte, schauten sich einen „Rock Garden“ an, um zu Hause in Geretsried alles eins zu eins umzusetzen. „In Treuchtlingen stand natürlich mehr Platz zur Verfügung. Aber es funktionierte auch auf kleinerem Raum“, erzählt die Abiturientin Carina Koppermann. Christian Heidmann berichtet, dass die Seminarteilnehmer sogar am Wochenende getüftelt und gewerkelt hätten. „Das Wetter hat oft gegen uns gearbeitet. Dadurch hat sich der Bau etwas gezogen“.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Lehrer Moritz Kraus ist stolz auf seine Schüler. Mit dem Trail habe man nun ein attraktives Übungsangebot für den Wahlunterricht Mountainbike. Aber auch für Projekttage und zur Vorbereitung auf Fahrradtouren sei der Parcours ideal. Ein vom Landratsamt gestifteter Container dient als Garage für die Bikes sowie als Reparaturwerkstatt.

Fahrradfahren am Gymnasium: „Es wird Workshops und Aktionen geben.“

Vergangenes Jahr hatte das Gymnasium ein Reparatur-Set beim „Stadtradeln“ gewonnen. Schüler aller Klassen sollen lernen, wie man ein Loch im Reifen flickt oder eine abgesprungene Kette wieder einspannt. „Es wird Workshops und Aktionen geben. Wir wollen das Radfahren auf diese Weise noch mehr fördern“, erklärt Moritz Kraus.

Vertreter des Elternbeirats und der Sponsoren, Mitarbeiter des Landratsamts und der Stadt sowie einige jüngere Wahlkurs-Schüler zeigten sich am Dienstag begeistert vom „Dragon’s Back“. „Ich find’s cool, wie die Kleineren hier ihren Spaß haben“, meinte Carina Koppermann beim Anblick der mutigen und talentierten Biker.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Der Trail soll auch von Realschule und Mittelschule benutzt werden dürfen. „Das ist mehr oder weniger ein Gemeinschaftsprojekt“, sagt Kraus. Allerdings muss immer eine Aufsicht dabei sein. Wie berichtet plant der Geretsrieder Jugendrat einen ähnlichen Pumptrack auf der Böhmwiese. Er soll jedoch aus Beton bestehen, damit man ihn auch mit Inline-Skates, Skateboards und Tretrollern befahren kann.