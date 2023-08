„Für regionale Erzeuger ist es fünf nach zwölf“: „Tölzer Land Fairbraucher“ gekürt

Von: Elena Royer

Der Nudelsalat von Ulrike Husmann (Mitte) machte das Rennen. Mit ihr freuten sich (v. li.) Bäcker Ludwig Schmid, Fabian Husmann, Landrat Josef Niedermaier und Adriane Schua von der Oberland Solidargemeinschaft. © Hermsdorf-Hiss

Ihr Nudelsalat aus regionalen Lebensmitteln gewann: Ulrike Husmann wurde zum „Tölzer Land Fairbraucher“ gekürt. Solidargemeinschafts-Vorsitzende Schua über die Vorteile der regionalen Produkte.

Geretsried – Nudelsalat geht immer und schmeckt fast jedem. Besonders gut schmeckt er, wenn er aus regionalen Zutaten zubereitet ist. In den Genuss kam kürzlich die Familie von Ulrike Husmann aus Geretsried. Husmann entschied den Wettbewerb, zu dem die Solidargemeinschaft Oberland aufgerufen hatte und bei dem das beste Nudelsalat-Rezept gesucht war, für sich.

Ulrike Husmann aus Geretsried zum „Tölzer Land Fairbraucher“ gekürt

Mit dem Wettbewerb kürte die Solidargemeinschaft den „Tölzer Land Fairbraucher“. Dazu waren im Vorfeld auf dem Geretsrieder Wochenmarkt am Stand des Tölzer-Land-Bäckers Schmid-Bäck Tüten, prall gefüllt mit regionalen „Unser Land“-Zutaten wie Nudeln, Mayonnaise, Senf, Essiggurken und Karotten, verteilt worden. Daraus sollten die Teilnehmer einen Nudelsalat zubereiten und ein Foto einsenden.

Viele regionale Erzeuger stehen mit dem Rücken zur Wand

„Meine Familie hat sich sehr gefreut und entschieden, dass wir den Nudelsalat noch am selben Abend zur Brotzeit machen“, erzählt Husmann. „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, sagte die Vorsitzende der Solidargemeinschaft, Adriane Schua, und bedankte sich bei allen, die mitgemacht haben. Trotzdem fiel das Los auf den Nudelsalat von Husmann. „So eine tolle Aktion“, freute sich die Gewinnerin bei der Kürung des „Tölzer Land Fairbrauchers“ auf dem Wochenmarkt in Geretsried.

Schua ist froh, dass die „Unser Land“-Produkte durch Aktionen wie diese Aufmerksamkeit erfahren. Sie weiß: „Für regionale Erzeuger ist es fünf nach zwölf. Mit solchen Aktionen möchten wir auch auf die Situation der Landwirte aufmerksam machen.“ Denn das Netzwerk beobachte, dass immer mehr benötigte Strukturen wie Mühlen, Molkereien oder Bäcker wegbrechen. Viele Erzeuger stünden seit Monaten aufgrund von Teuerungen und dem zurückhaltenden Kaufverhalten mit dem Rücken zur Wand. „Es gibt noch viele Stellschrauben, an denen gedreht werden muss“, so Schua. In der Politik genauso wie aufseiten der Verbraucher.

Regionale Vermarktung wichtiges Standbein für viele Bauern

Landrat Josef Niedermaier weiß ebenfalls um die Situation der Landwirte: „Man sollte das, was in der Region vorhanden ist, auch in der Region verbrauchen.“ Ohne die regionale Vermarktung würden viele Bauern ein wichtiges Standbein verlieren.

Die Vorteile der Verwendung regionaler Zutaten liegen Schua zufolge auf der Hand: Einerseits bleibe die Wertschöpfungskette in der Region, andererseits verpflichten sich die Erzeuger im Netzwerk freiwillig zu umweltverträglicher Landwirtschaft. „Sie wirtschaften nachhaltig, erhalten die Kulturlandschaft und achten auf die Artenvielfalt“, unterstreicht sie.

Gewinnerin erhält Kiste gefüllt mit „Unser Land“-Produkten

Siegerin Ulrike Husmann durfte sich über eine Kiste, prall gefüllt mit „Unser Land“-Produkten wie Wurst, Konserven, Linsen oder Dinkelflocken freuen. Bäcker Ludwig Schmid, Geschäftsführer des „Schmid-Bäck“, überreichte ein Brot, das mit den „Unser Land“-Dinkelflocken zubereitet ist, wie er verriet.

Die Lebensmittel von „Unser Land“ sind in der Region unter anderem in Rewe- und Edeka-Märkten erhältlich.

