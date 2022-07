Für Würde der Flaschensammler: Partei will Leergut-Behälter aufstellen

Von: Doris Schmid

Pfandflaschen für ein paar zusätzliche Euro: Auch in Geretsried müssen manche Menschen sammeln. © Lino Mirgeler/dpa

Auch in Geretsried müssen manche Menschen Pfandflaschen sammeln. Die Geretsrieder Liste möchte deren Würde wahren - und hat eine Idee.

Geretsried – Die Geretsrieder Liste stellt einen Antrag auf die Anbringung von Leergutsammlern an Laternen oder Mülleimern an allen städtischen Plätzen. Die Umsetzung soll zeitnah – jedoch bis spätestens 31. Oktober – erfolgen, fordert die dreiköpfige Stadtratsfraktion.

„Trotz eines hohen Wohlstands in Geretsried gibt es auch hier Menschen, die Pfandflaschen sammeln müssen, um ihr Leben zu leben“, heißt es in der Begründung des Antrags. „Eine menschenunwürdige Situation, denn jeder sollte genug zum Leben haben, ohne von den Abfällen anderer zu leben.“ Man könne aber die Würde der Flaschensammelnden wahren „und sie nicht mehr im Müll nach Flaschen suchen lassen“. Die Anbringung von Leergutsammlern an Laternen oder Mülleimern an städtischen Plätzen wäre ein Schritt dorthin.

Ihren Antrag hat die Geretsrieder Liste mit einer Beispielrechnung unterfüttert. Pro Sammler sind Kosten in Höhe von etwa 115 Euro zu veranschlagen. „Wir gehen davon aus, dass zunächst 50 Sammelstellen im Stadtgebiet ausreichen sollten.“ Somit sei mit Gesamtkosten in Höhe von 5750 Euro plus Montagekosten durch den städtischen Bauhof zu rechnen. Die Kostendeckung könne über die Haushaltsstelle Unterhalt von Straßen und Wegen erfolgen. Der Antrag von Dr. Elmar Immertreu, Patrik Kohlert und Volker Reeh wird in einer der nächsten Sitzungen behandelt. nej