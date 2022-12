Fürs Hallenbad trudeln weiter Rechnungen ein

Von: Susanne Weiß

Mit Fähnchen eröffnete die Stadt Geretsried 2021 das interkommunale Hallenbad. © Stadt Geretsried

Gut ein Jahr ist die Eröffnung des Hallenbads her. Für den Neubau kommen weiter Rechnungen. Die Schlussrechnung steht noch aus.

Geretsried – Seit gut einem Jahr läuft der Betrieb im interkommunalen Hallenbad an der Adalbert-Stifter-Straße unter Leitung der Geretsrieder Stadtwerke. Finanziell hat die Kommune aber weiterhin damit zu tun. Rechnungen in Höhe von 755.450,04 Euro sind seit der Eröffnung noch eingegangen – und weitere werden erwartet.

Geretsried: Stadt und beteiligte Kommunen zahlen Bau des Hallenbads

Der Stadtrat bewilligte in seiner Weihnachtssitzung, den Betrag in Form einer Kapitaleinlage in die zweckgebundene Kapitalrücklage für den Bereich Hallenbad der Stadtwerke zu leisten. Die Stadtwerke seien bereits in Vorleistung gegangen, berichtete Controller Thomas Schmid. Sie hätten das Bad im September 2021 mit einer Eröffnungsbilanzsumme von rund 14,9 Millionen Euro übernommen. „In diesem Betrag war der Wert des Grundstückes sowie die Baukosten, die bis zum 31. August 2021 durch die Stadt Geretsried beauftragt und bezahlt waren, enthalten“, erklärte Schmid. Zu diesem Zeitpunkt seien längst nicht alle Rechnungen durch die Baufirmen gestellt worden. Bei den 755 450,04 Euro handle es sich auch noch nicht um den endgültigen Restbetrag, so der Controller. „Bis zum Eingang der letzten Rechnung werden erwartungsgemäß noch mehrere Monate vergehen.“

Vertraglich vereinbart ist, dass die Stadt die Investitionen übernimmt, die noch zur erstmaligen Herstellung des Hallenbads gehören. Die Rechnungen seien darauf überprüft worden, versicherte Schmid. Neue Investitionen sollen von den Stadtwerken selbst getragen werden, könnten aber über eine Verlustübernahme im Rahmen der Abschreibungen umgelegt werden.

Kosten für Neubau sind immer weiter gestiegen

Bei der Eröffnung rechnete Bürgermeister Michael Müller mit 19 Millionen Euro Baukosten. Über einen festgelegten Verteilungsschlüssel beteiligen sich am Bad der Landkreis, die Stadt Wolfratshausen sowie die Gemeinden Dietramszell, Egling, Eurasburg, Icking, Königsdorf und Münsing. Sie tragen eine Kostensteigerung von höchstens 15 Prozent mit, alles weitere muss die Stadt Geretsried übernehmen. Durch die überhitzte Baukonjunktur stiegen die Kosten während der Bauarbeiten immer weiter nach oben. sw

