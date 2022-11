Fußgängerzone: Das sind die neuen Regeln im Zentrum

Von: Susanne Weiß

Der Karl-Lederer-Platz wird zur Fußgängerzone. In der Egerlandstraße gilt künftig Tempo 20. © PMS Grafik

Der Karl-Lederer-Platz in Geretsried wird zur Fußgängerzone. Das hat Auswirkungen auf die umliegenden Straßen im Zentrum.

Geretsried – Der Stadtrat möchte am Karl-Lederer-Platz eine Fußgängerzone einrichten, wenn die Bauarbeiten an der Egerlandstraße abgeschlossen ist. Sie soll entlang des BGZ-Gebäudes bis zum Martin-Luther-Weg/Graslitzer Straße gelten. Das hat Auswirkungen auf das gesamte Zentrum.

Lieferverkehr

Entsprechend der Regelung in anderen Städten soll morgens und abends Liefer- und Anliegerverkehr auf den Karl-Lederer-Platz fahren dürfen. Die Zeitfenster werden von 7 bis 11 und von 18 bis 20 Uhr sein. Darüber hinaus soll Radfahren in der Fußgängerzone gestattet sein, erläuterte Lukas Schrettenbrunner, Leiter des Fachbereichs Verkehr und Umwelt im Rathaus in der Sondersitzung des Stadtrats am Mittwoch.

Zone 20 und 30

Der umgestaltete Bereich der Egerlandstraße soll eine Tempo-20-Zone werden. „Wir wollen den Verkehr dort drosseln“, warb Bürgermeister Michael Müller für die Verkehrsberuhigung an der Einkaufsstraße. Auf die Nachfrage, ob Autofahrer stattdessen durch die Tiefgarage fahren könnten, räumte der Rathauschef mit dem „hartnäckigen Gerücht“ auf. „Das ist verkehrsrechtlich nicht möglich und nie ernsthaft vorgesehen gewesen“, betonte Müller. Man könne aber nach dem Parken eine andere Ausfahrt nehmen als die genutzte Einfahrt. Drei gibt es.

Für Diskussionen sorgten die ans Zentrum grenzenden Straßen. Rechtlich durchsetzen lässt sich dort nur eine Tempo-30-Zone – trotz Kindergarten. Dementsprechend empfehle die Polizei dies für die Nebenstraßen, so Schrettenbrunner. Der Stadtrat folgte dem einstimmig, auch wenn sich manche im Gremium dort ebenfalls Tempo 20 gewünscht hätten. Beschlossen wurde Tempo 20 für die Egerlandstraße; der Fasanenweg, Herrmann-Löns-Weg, Geltinger Weg, Martin-Luther-Weg, die Graslitzer Straße und der Bereich vor dem Rathaus bleiben beziehungsweise werden Tempo-30-Zone.

Stadtbus

Damit die Stadtbuslinie nicht durch die Fußgängerzone führt und den gleichen Hin- und Rückweg hat, hat die Verwaltung eine Kompromisslösung erarbeitet. Das Rathaus wird dabei nicht mehr angefahren. Aber so „haben wir eine klare Linienführung und eindeutige Haltestellen“, betonte Müller. Die Stadtbuslinie führt voraussichtlich ab Frühjahr durch die Egerlandstraße und die Sudetenstraße. „So binden wir im Süden den X-Bus an“, erklärte Schrettenbrunner. An der Rübezahlstraße und am Schulzentrum können Fahrgäste in überregionale Linien umsteigen. Der Halt am Rathaus soll weiterhin als Bedarfshaltestelle genutzt werden. Patrik Kohlert (Geretsrieder Liste) stimmte gegen die Lösung.

Graslitzer Straße

Der Stadtbus muss sich somit nicht durch die Graslitzer Straße quetschen. Sie bleibt in beide Richtungen befahrbar. Aus Sicht der Verwaltung sei eine „Ordnung im ruhenden Verkehr“ dringend notwendig, so Schrettenbrunner. Dadurch sollen Schutz- und Sichtzonen am dortigen Kindergarten entstehen. Zudem soll die bestehende Lücke im Gehweg geschlossen werden. Die Planung wird dem Bau- und Umweltausschuss vorgelegt, entschied der Stadtrat einstimmig. Edmund Häner (FDP) regte an, sich auch den Martin-Luther-Weg anzuschauen.

Fasanenweg

Die Polizei hätte sich dafür ausgesprochen, den Fasanenweg zur Einbahnstraße zu machen, erklärte Schrettenbrunner. Der Stadtrat möchte aber weiterhin, dass der Verkehr in beide Richtungen rollen kann. In diesem Fall sei die Empfehlung, so der Fachbereichsleiter, dass Autofahrer vom Fasanenweg kommend nur nach rechts in die Egerlandstraße fahren können. Wer in die Tiefgarage möchte, müsste somit über die Kreuzung am Betten-Beer-Geschäft fahren, bestätigte Bürgermeister Müller auf Nachfrage von Martin Huber (CSU).

SPD-Stadtrat Hans Hopfner gab zu bedenken, dass Auswärtige trotzdem links abbiegen werden. Schrettenbrunner schlug die Errichtung von Leitelementen vor. Bei einer Gegenstimme (Arthur Wolfseher, SPD) beschloss der Stadtrat, den Zweibahnverkehr am Fasanenweg beizubehalten. Darüber hinaus soll die Verwaltung prüfen, ob der Prießnitzweg wieder geöffnet werden kann. Er ist aktuell in der Mitte eine Sackgasse.

Die Sache mit den Pollern Der gemeine Autofahrer lässt sich nicht von einem Schild abschrecken. Der braucht ein Hindernis, das ihm die Durchfahrt versperrt. Im Fall der Fußgängerzone am Karl-Lederer-Platz muss dieses Hindernis aber verschwinden, um Liefer- und Anliegerverkehr durchzulassen. Am einfachsten wären versenkbare Poller. Die lassen sich aber wegen der darunter liegenden Tiefgarage nicht nachrüsten. Nicht mal kleine, erläuterte Lukas Schrettenbrunner, Leiter des Fachbereichs Verkehr und Umwelt im Rathaus. An manchen Stellen am Platz stehen bereits konventionelle Poller, also Pfosten. Die seien schief, „ein Witz mit Hosenträgern“, sagte Hans Hopfner (SPD). Das liege am Kleber und an der Sollbruchstelle. „Damit nicht der ganze Beton rausreißt, wenn wer dagegen fährt“, so Michael Müller (CSU). Aber am Pollermodell solle es nicht scheitern, betonte er. Laut Schrettenbrunner würde die Polizei ohnehin Pflanztröge zur Egerlandstraße und zum Herrmann-Löns-Weg hin favorisieren. „Damit nicht morgens und abends jemand die Poller wegschrauben muss.“ Die Verwaltung sucht nun nach Alternativen. Müller: „Wir brauchen eine Lösung, die gewisse Flexibilität bietet, aber nicht die Möglichkeit gibt, das System zu unterwandern.“

