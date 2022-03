Starkbierfest findet statt – „Ein paar unbeschwerte Stunden“

Gelegenheit zum Lachen: Die Bunkerblasmusik lädt wieder zum Starkbierfest. Das © zeigt Landrat Josef Niedermaier im Jahr 2019. Foto: sh/Archiv

Es bleibt trotz Nockherberg-Absage dabei: Das Starkbierfest der Gartenberger Bunkerblasmusik findet statt. Der Kartenvorverkauf startet am 2. April.

Geretsried – Die Paulaner-Brauerei hat das für Ende April geplante Singspiel samt Fastenpredigt von Maxi Schafroth abgesagt. Die Veranstaltung sei nur schwer vorstellbar, wenn gleichzeitig in der Ukraine Krieg herrscht, lautet die Begründung. Die Organisatoren des Geretsrieder Starkbierfests haben ebenfalls abgewägt, sind aber zu einer anderen Entscheidung gelangt.

„Das Starkbierfest findet statt“, sagt Roland Hammerschmied, Dirigent der Gartenberger Bunkerblasmusik. Nach zwei Jahren Pandemie und angesichts der Meldungen vom Ukraine-Krieg wolle man an die Menschen vor Ort denken, die der Bunkerblasmusik in den vergangenen Jahren die Treue gehalten haben. „Wir wollen ihnen ein paar unbeschwerte Stunden bereiten“, betont Hammerschmied.

Gartenberger Bunkerblasmusik: Stadtbierfest in Geretsried findet trotz Ukraine-Krieg statt

Sicher riskiere die Bunkerblasmusik mit dieser Entscheidung einen Shitstorm. „Aber so schlimm das Ganze ist, es hilft nichts, wenn wir uns in ein Loch verkriechen.“ Ignorieren wollen die Veranstalter die Lage gleichwohl nicht, betont Hammerschmied. „Wir wollen eine Spendensammlung für die Ukraine durchführen“, kündigt der Dirigent an. Zudem werde Ludwig Schmid, der traditionell als Bruder Barnabas eine Fastenpredigt hält, sicher passende Worte finden.

Mit dem Kartenvorverkauf hat die Gartenberger Bunkerblasmusik noch die neuen Corona-Regeln abgewartet. Nun steht fest: „Das Starkbierfest wird nicht ganz so groß, auch weil wir nicht abschätzen können, wie viele Leute kommen möchten“, so Hammerschmied. Bei normaler Bestuhlung gebe es am Freitag und Samstag, 8. und 9. April, jeweils 264 Plätze. „Wir hoffen, dass der Saal voll wird.“ Einlass in die Ratsstuben ist jeweils ab 17.30 Uhr. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.

Karten gibt es ab Samstag, 2. April, 10 Uhr in den Ratsstuben. Der Eintritt kostet 8,99 Euro.

