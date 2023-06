Gasalarm in Discounter: Feuerwehr und Polizei im Einsatz - Geschäft bleibt restlichen Tag geschlossen

Von: Peter Borchers

Die Freiwillige Feuerwehr Geretsried war am Donnerstag in einem Supermarkt an der Sudetenstraße im Einsatz. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Gegen 13.30 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr am Donnerstag zu einem Geretsrieder Supermarkt aus. Ein Gefahrenmelder in der Verkaufsfläche hatte Alarm geschlagen.

Geretsried - Geretsrieder Polizei und Freiwillige Feuerwehr rückten am Donnerstag gegen 13.30 Uhr zu einem Verbrauchermarkt an der Sudetenstraße aus. Der Grund: Ein Gefahrenmelder in der Verkaufsfläche hatte Alarm geschlagen. Der Melder war gekoppelt mit dem Kühlsystem des Discounters. Zunächst baten die Einsatzkräfte die anwesenden Kunden, den Laden zu verlassen. Im Anschluss suchten Spezialisten der Feuerwehr mit entsprechendem Messequipment nach der Ursache.

Gasalarm im Supermarkt: Spezialisten suchen nach Ursache

Am Kühlsystem fanden sie jedoch kein Leck. Schließlich gingen die Experten davon aus, dass die Dämpfe, die der Melder wahrgenommen hatte, von einem beschädigten Lackbehälter stammten.

Für die anwesende Kundschaft bestand nach Angaben der Polizei zu keiner Zeit Gefahr. Die Filialleitung entschloss sich trotzdem dazu, den Verkaufsbetrieb für den restlichen Tag einzustellen und einen Servicemechaniker zu beauftragen. Die Feuerwehr sowie die Polizei sahen somit keinen weiteren Handlungsbedarf. peb

