Buffet Crampon Hauptsponsor von Woodstock der Blasmusik - „Southbrass“ kommen nach Geretsried

Festival der Superlative: „Southbrass“ während des Auftritts beim Woodstock der Blasmusik. Am 1. September gastiert die Band in Geretsried. © Buffet Crampon Deutschland/ Ludwig Angerhöfer

Beim Woodstock der Blasmusik zeigte sich das Instrumentenbauunternehmen Buffet Crampon als Hauptsponsor und Aussteller. Ein eindrucksvolles Erlebnis.

Ort/Geretsried – Beim Woodstock der Blasmusik im österreichischen Ort im Innkreis zeigte sich das Instrumentenbauunternehmen Buffet Crampon mit Sitz in Geretsried und Markneukirchen Anfang Juli als Hauptsponsor und Aussteller.

Südtiroler Band „Southbrass“ kommt nach Geretsried

Laut Mitteilung traten vor über 80 000 Festivalbesuchern an vier Tagen 136 Bands auf sieben Bühnen auf. In der Buffet-Crampon-Lounge stellte das Vertriebs- und Marketing-Team verschiedene Blasinstrumente aus, und das Publikum machte von den Testmöglichkeiten vor Ort regen Gebrauch. Auch einige Bands schauten vorbei – beispielsweise „Southbrass“, die sich in der Lounge den Fragen der Gäste stellte. Nach Angaben von Buffet Crampon kommen die Südtiroler am Freitag, 1. September, nach Geretsried. Ab 19 Uhr spielen sie auf dem Karl-Lederer-Platz.

Resonanz am Stand war überwältigend

Das Werksorchester der Produktionsstätten in Markneukirchen besuchte das Festival und gab ein Standkonzert im Ausstellungsbereich. Die Instrumentenbauer aus Markneukirchen, die alle selbst ein Blasinstrument spielen, unterhielten die Standbesucher eine Stunde mit traditioneller Blasmusik. Verstärkt wurde das Ensemble von einigen Mitarbeitern aus Geretsried.

„Wir waren von der Resonanz an unserem Stand und den Besucherzahlen des Festivals überwältigt“, blickt Marketing- und Vertriebsdirektor Volkmar Kühnle auf die Veranstaltung zurück.

