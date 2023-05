Gefühlt sagt Arthur Wolfseher öfter „Nein“ als alle anderen Stadträte

Von: Susanne Weiß

Arthur Wolfseher sitzt für die SPD im Stadtrat. © ARchiv

Arthur Wolfseher stimmt im Stadtrat auffallend oft dagegen. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt der SPD-Rat seine Gründe dafür.

Geretsried – Zu einer witzigen Situation kam es in einer Sitzung des Bau- und Umweltausschusses. Da votierte Franz Wirtensohn (CSU) als einziger gegen einen Bauantrag. Bürgermeister Michael Müller (CSU) gab aber zunächst versehentlich Arthur Wolfseher (SPD) zu Protokoll, was zur allgemeinen Erheiterung beitrug. Denn: Gefühlt sagt Wolfseher in Sitzungen öfter „Nein“ als alle anderen Stadträte. Redakteurin Susanne Weiß hat den 62-jährigen Bezirkskaminkehrermeister gefragt, warum er so häufig dagegen ist.

Herr Wolfseher, warum sagen Sie so oft „Nein“?

Wolfseher: Weil ich anderer Meinung bin als die Mehrheit. Wir sprechen die Themen immer vor den Sitzungen in der Fraktion durch, und da sagt schon jeder, wie er entscheiden wird. Wenn es in der Sitzung noch mal andere Argumente oder Betrachtungsweisen gibt, kann es aber sein, dass ich dann doch dafür stimmen kann.

Wie entscheiden Sie, ob Sie dagegen sind?

Wolfseher: Wenn meiner Ansicht nach nicht alle Argumente belastbar sind, mir Informationen fehlen oder ich die Vorgeschichte nicht kenne, stimme ich dagegen. Auch im Zweifel, wenn ich nicht sicher bin, ob etwas wirklich richtig ist. Und wenn ich in einer früheren Entscheidung gegen ein Projekt gestimmt habe, bleibe ich konsequent dabei. Beispielsweise habe ich das neue Quartier an der Banater Straße nicht befürwortet. Dann kann ich einem späteren Antrag auf eine Pelletheizung natürlich auch nicht zustimmen.

In einer Stadtratssitzung haben Sie auch gegen die Allgemeinverfügung, die den Karl-Lederer-Platz zur Fußgängerzone erklärt, gestimmt.

Wolfseher: Da wurde eine Sitzungsvorlage ausgeteilt, die nicht vorab im Ratsinformationssystem stand. Die kann ich nicht lesen und gleichzeitig dem Sitzungsverlauf folgen. Also kann ich nicht zustimmen. Wobei es einfacher wäre, mit der Masse zu stimmen als dagegen.

Werden Sie dafür kritisiert?

Wolfseher: Mitunter muss ich mich schon erklären.

In Ihrer Fraktion oder auch vor anderen Stadträten?

Wolfseher: Beiden. Das ist manchmal gar nicht leicht, wenn in der Sitzung schon alles gesagt wurde oder ich niemanden verletzen will.

Was schätzen Sie? Stimmen Sie häufiger dafür oder dagegen?

Wolfseher: Meist kann ich mich der Argumentation schon anschließen. Aber wenn man sich mit manchen Themen als Energie- und Umweltschutzberater gut auskennt, kann man manche Planungen nicht gutheißen. Und ich habe auch viel Kontakt mit Bürgern und weiß dadurch, wie sie zu dieser oder jener Idee stehen.

Was unterstützen Sie gern mit Ihrer Stimme?

Wolfseher: Die Themen Schule, Kinderbetreuung, Umwelt, Verkehr und bezahlbares Wohnen. Mir ist wichtig, dass etwas dem Bürger Vorteile bringt, gut fürs Gemeinwohl ist oder zu einer positiven Entwicklung der Stadt beiträgt.

