9:4 gegen Amberg: River Rats feiern ersten Heimsieg

Trotz eines wackeligen zweiten Drittels durften sich die Geretsrieder River Rats am Freitagabend über ihren ersten Heimsieg der neuen Bayernliga-Saison freuen: Gegen den Aufsteiger ERSC Amberg gelang ein 9:4.

Das 9:4 gegen Amberg war der erste Geretsrieder Sieg im dritten Heimspiel

Kevin Olivo vertrat den erkrankten Trainer Rudi Sternkopf

Youngster Paul Gania steuerte zu dem Erfolg ein Tor und zwei Assists bei

Geretsried – Dieses Ergebnis wird hoffentlich zur schnellen Genesung des erkrankten Trainers Rudi Sternkopf beitragen: Trotz eines wackeligen zweiten Drittels landete das Geretsrieder Eishockeyteam am Freitag beim 9:4 (4:1, 2:3, 3:0) gegen den ERSC Amberg den ersten Heimsieg der neuen Saison. „Die Mannschaft muss lernen, mit Rückschlägen umzugehen“, betonte Interimstrainer Kevin Olivo, der ein starkes Drittel seiner Schützlinge gesehen hatte und sie für ihre Gegenwehr lobte, als die Partie auf der Kippe stand: „Da hat das Team Charakter gezeigt.“

Von Beginn an setzten die River Rats ihre Gäste unter Druck und lagen nach Toren von Stephan Englbrecht, Josef Reiter und Stefano Rizzo schnell mit 3:0 vorne. Das erste Amberger Gegentor beantwortete Florian Strobl noch vor der ersten Sirene mit dem 4:1. Im zweiten Drittel ging es mit dem 5:1 von Strobl auch gut los, doch dann gerieten die Geretsrieder ins Wanken. So profitierten die Oberpfälzer von einigen Strafzeiten und kamen auf 3:5 heran. Das vierte Tor gelang ihnen sogar in Unterzahl. Zum Glück erzielte Ondrej Horvath postwendend das 6:4.

Entscheidend war dann der Doppelschlag von Paul Gania und Dominic Fuchs zu Beginn des Schlussabschnitts zum 7:4 und 8:4. „Da hatten wir dann keine Chance mehr“, räumte ERSC-Trainer Dan Heilman ein. Den Schlusspunkt zum 9:4 setzte erneut Horvath mit einem Solo nach schöner Vorlage von Gania.

ESC Geretsried - ERSC Amberg 9:4 (4:1, 2:3, 3:0)

Tore: 1:0 (6:47) Englbrecht (Merl, Reiter 5-4), 2:0 (9:05) Reiter (Merl, Fuchs), 3:0 (12:45) Rizzo (Jorde, Hölzl), 3:1 (14:48) Troglauer (Fabig), 4:1 (19:24) Strobl (Englbrecht, Berger), 5:1 (20:35) Strobl (Horvath, Berger), 5:2 (27:23) Norris (Blackburn 5-3), 5:3 (34:37) Köbele (Blackburn), 5:4 (39:21) Köbele (Blackburn 4-5), 6:4 (39:40) Horvath (Berger, Gania 5-4), 7:4 (40:45) Gania (Berger, Horvath 5-4), 8:4 (41:20) Fuchs (Reiter, Merl), 9:4 (52:57) Horvath (Gania 4-5). – Schiedsrichter: Christoph Ober. – Strafminuten: ESC 18, ERSC 18. – Zuschauer: 198.

