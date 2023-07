Gegen das Vergessen: Autor Alois Berger liest aus Föhrenwald-Buch vor - Um die 60 Besucher

Teilen

Wichtiges Thema: Rund 60 Interessierte hörten zu, als der gebürtige Wolfratshauser Alois Berger aus seinem Buch über das DP-Lager Föhrenwald las. © hans Lippert

Im Museumsgarten in Geretsried las Autor Alois Berger kürzlich aus seinem Föhrenwald-Buch vor. Im Anschluss gab es eine Diskussion. Gut 60 Besucher kamen.

Geretsried – Auf Einladung von Kulturamtsleiterin Anita Zwicknagl und der Buchhandlung Osiander las Alois Berger im Garten des Museums der Stadt Geretsried. Bevor das große Gewitter kam, lauschten gut 60 Besucher, darunter Vertreter des Arbeitskreises Historisches Geretsried, des Vereins Bürger fürs Badehaus sowie Schulkollegen und alte Bekannte Bergers dessen fesselnden Ausführungen. Heini Zapf begleitete die Geschichten einfühlsam auf der Klarinette.

Geretsried: Autor Alois Berger liest aus seinem Föhrenwald-Buch

Ein zentrales Thema und Anliegen Bergers, der einer alten Wolfratshauser Bäckerei entstammt und 1981 am Gymnasium und Kolleg St. Matthias Abitur gemacht hatte, ist das allzu lange Verdrängen und Verschweigen Föhrenwalds und der Geschichte des Lagers für Displaced Persons (DPs). Föhrenwald war 1945 bis 1956 Heimat und Durchgangsstation für zehntausende überlebende Juden des Holocaust.

Politik und Katholische Kirche sorgten dafür, nicht zuletzt mit der Tilgung des Namens ‚Föhrenwald‘ und der Umbenennung in Waldram, dass die Geschichte des Lagers in Vergessenheit geriet. Jüdische DPs, die später „ihr“ Föhrenwald suchten, konnten es nicht mehr finden, weil es diesen Ort einfach nicht mehr gab, weil er durch das katholische Waldram ersetzt wurde.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Als Berger, der in seiner Waldramer Schülerzeit auch nichts darüber erfahren hatte, vor einigen Jahren auf die Spuren Föhrenwalds stieß, machte er sich auf die spannende Reise zurück in die Vergangenheit. Er forschte, recherchierte, führte viele Interviews mit Einheimischen, aber auch mit Juden, die in ihrer Föhrenwald-Zeit noch Kinder waren, etwa mit Anton Jakob Weinberger, der heute 73-jährig in Offenbach lebt.

Lesung im Museumsgarten: Alois Berger beleuchtet viele Aspekte der Schtetl-Kultur

Berger beleuchtet viele Aspekte der Schtetl-Kultur, des Lebens und Leidens der Überlebenden der Shoah und auch die Auseinandersetzungen zwischen orthodoxen Rabbinern, so des strenggläubigen chassidischen Rabbi Yekusiel Halberstam, mit politischen Aktivisten der Haganah, einer zionistischen paramilitärischen Untergrundorganisation in Palästina.

Der Autor führte die Zuhörer in die fremdartig anmutende Welt eines jiddisch sprechenden und fühlenden Schtetls mitten in Bayern, im Isartal. Und er beantwortete kompetent und geduldig Fragen, etwa nach dem Verhältnis Deutschlands zu Israel, nach der Rolle des Eichmann-Prozesses oder den Ursachen für dieses lange und nachhaltige Verschweigen und Verdrängen.

Nach Lesung im Museumsgarten: Diskussion bei kühlen Getränken

Es ist das Verdienst des Arbeitskreises Historisches Geretsried, sich intensiv mit der Geschichte der Rüstungsbetriebe DAG und DSC auseinanderzusetzen, sowie des 2012 gegründeten Vereins Bürger fürs Badehaus, mitten in Waldram einen Erinnerungsort geschaffen zu haben, der alle drei Zeitschichten – NS-Zeit, DP-Zeit und die Zeit nach 1957 – beleuchtet.

So ist die Geschichte dieses Orts, die Bergers Buch ausleuchtet, ein Hoffnungsstreif, dass nachfolgende Generationen, vor allem die Schülerinnen und Schüler sich von Toleranz, Empathie und Offenheit leiten lassen. Lesung und Diskussion klangen bei kühlen Getränken im Museumsgarten aus. Berger und seinem Buch sind ganz viele Leser zu wünschen. Von Dieter Klug

Info

Alois Berger: Föhrenwald, das vergessene Schtetl. Ein verdrängtes Kapitel deutsch-jüdischer Nachkriegsgeschichte, München 2023, Piper Verlag, 24 Euro.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.