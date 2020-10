2:4 gegen Miesbach: River Rats verschlafen das erste Drittel

Einen 0:4-Rückstand im ersten Abschnitt konnten die Geretsrieder River Rats am Freitagabend nicht mehr wettmachen und unterlagen dem Meisterschaftsfavoriten TEV Miesbach mit 2:4.

Der ESC Geretsried hat nach dem 4:5 gegen Erding auch sein zweites Heimspiel verloren

Der erkrankte Trainer Rudi Sternkopf wurde vom 2. Vorsitzenden Peter Holdschik an der Bande vertreten

Neuzugang Marek Haloda erzielte sein erstes Tor für die River Rats

Geretsried – So etwas darf man sich gegen den amtierenden Bayernliga-Meister nicht erlauben: Gegen den TEV Miesbach verschlief das Geretsrieder Eishockeyteam am gestrigen Freitagabend das erste Drittel komplett, kämpfte sich dann wieder ins Spiel zurück und hatte am Ende mit 2:4 (0:4, 2:0, 0:0) das Nachsehen. „Wir waren zu Beginn viel zu weit von unseren Gegenspielern weg“, stellte Peter Holdschik fest, der in Vertretung des erkrankten Rudi Sternkopf die River Rats coachte. Die Mannschaft habe sich dann aber nicht hängen lassen und die Begegnung offen gestaltet. „Wir haben uns auch viele gute Chancen herausgearbeitet, aber nicht genutzt“, so der ESC-Vize.

Kalt erwischt wurden die Hausherren zu Beginn und lagen nach nur sieben Minuten schon mit 0:3 zurück. Der Ex-Geretsrieder Max Hüsken setzte in der 18. Minute dann noch das 0:4 drauf. „Zu viele einfache Gegentore“, kritisierte Holdschik.

Im zweiten Abschnitt schaltete Miesbach einen Gang zurück, leistete sich zudem einige Strafzeiten. „Die Phase war wirklich chaotisch von uns“, meinte TEV-Coach Ivan Horak nach dem Match. Allein die River Rats machten aus einer Reihe guter Gelegenheiten nur einen Treffer, als Marek Haloda zum 1:4 traf (28.) – zugleich das erste Saisontor des tschechischen Neuzugangs. Allerdings präsentierte sich Miesbachs Torhüter Timon Ewert ebenso in Bestform wie sein Gegenüber Martin Morczinietz. Nach Josef Reiters 2:4 (35.) schöpften die Hausherren noch einmal Mut fürs Schlussdrittel. Doch zuerst musste der ESC eine 3-5-Unterzahl überstehen und am Ende brachte auch die Herausnahme des Torwarts in den Schlussminuten nichts mehr. „Letztlich haben wir heute auch ein bisschen Glück gehabt“, räumte Ivan Horak ein. THOMAS WENZEL

ESC Geretsried - TEV Miesbach 2:4 (0:4, 2:0, 0:0)

Tore: 0:1 (3:25) Feuerreiter (Slavicek), 0:2 (4:03) Mangold (Hüsken), 0:3 (7:00) Fissekis (Mangold 4-5), 0:4 (17:57) Hüsken (Slavicek), 1:4 (27:21) Haloda (Berger), 2:4 (34:30) Reiter (Englbrecht, May 5-4). – Schiedsrichter: Eisenhut. – Strafminuten: ESC 18, TEV 20. – Zuschauer: 199.

