Gläubige ziehen zu Ehren ihres Schutzheiligen Benno durch Gelting

Prozession durchs Dorf: Zu Ehren des Heiligen Benno zogen viele Gläubige am Sonntag durch Geltings Straßen.

Prozession

Von Sabine Hermsdorf-Hiss schließen

Bei schönstem Sonnenschein sind Gläubige am Sonntag zu Ehren ihres Schutzheiligen Benno durch Gelting gezogen. Die Tradition musste zwei Jahre ruhen.

Gelting – Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause ließen die Geltinger in diesem Jahr die Benno-Prozession zu Ehren ihres Ortspatrons wieder aufleben. Eigentlich fällt das Fest für den Heiligen immer auf den 16. Juni, aber genau genommen ist nicht der Namenstag Ursprung des Geltinger Fronleichnamszugs, sondern die Übertragung des Allerheiligsten im Jahr 1860 von der Wolfratshauser Kirche nach St. Benedikt in Gelting.

Gelting: Benno-Prozession der katholischen Kirche bei Sonnenschein

„Ich bin das Brot des Lebens“, sprach Jesus Christus. „Brot und Wasser sind lebensnotwendig“, bestätigte Pfarrer Gerhard Beham. „Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen.“ Und doch ist es nicht genug, wenn das Wichtigste fehlt: der Glaube an Gott. „Mann fühlt sich satt, aber ist unzufrieden“, so der Geistliche weiter. „Man ist voll, aber nicht erfüllt.“ Er verwies auf das Gedicht „Profane Offenbarung“ von Hans Magnus Enzensberger. Der Dichter verglich hier den Kühlschrank mit einem schneeweißen Tabernakel: „Er ist gefüllt mit Getränken, Essen – man muss nur die Türe aufmachen. Er spendet dem Dürstenden nächtlichen Trost, ist Nothelfer für alle Hungerleider.“

In der heutigen Zeit gewinnen immer öfter materielle Dinge an Bedeutung. Der Konkurrenzkampf wird größer, das soziale Klima frostiger. „Wir sollten uns vor die Wahl stellen“, forderte Beham die Gläubigen auf. „Wählen wir den Kühlschrank oder den Tabernakel? Was erfüllt mein Herz?“

Gläubige ziehen durch Gelting und beten an vier Altären

Im Prinzip hat Christus selbst die Antwort gegeben: „Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.“

Im Anschluss an den Gottesdienst zogen die Gläubigen, Vereine, Musikkapelle und die offiziellen Stadtvertreter hinter den Kreuz-, Fahnen- und Figurenträgern sowie den Himmelsträgern und dem Allerheiligsten durch das Dorf, um an vier Altären im Gebet innezuhalten und Lesungen aus den Evangelien zu hören.

sh

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)