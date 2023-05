Gelting kämpft um den Dorfladen: Aktionstag lockt viele Besucher an

Ganz schön was los: Trotz des kühlen Wetters am Samstag herrschte den ganzen Nachmittag über reger Betrieb beim Aktionstag im und vor dem Dorfladen in Gelting. © Matthias Wupper

Der Dorfladen in Gelting war ein Publikumsmagnet. Das halbe Dorf versammelte sich und spendete für den Laden. Ein Gründer ist sicher: „Wir schaffen das“

Gelting – Wenn der Dorfladen um Hilfe bittet, rückt ganz Gelting zusammen. Die Nachricht, dass das genossenschaftlich geführte Geschäft rote Zahlen schreibt, hatte die Bürger Ende vergangenen Jahres stark beunruhigt. „Es kamen wieder mehr zum Einkaufen“, sagt die Vorstandsvorsitzende Silke Noeller-Granget. Doch gleichzeitig stiegen die Stromkosten um rund 300 Euro monatlich und dann ging auch noch das Kühlgerät für die Milchprodukte kaputt (wir berichteten). Aus diesem Grund sammelte das Team am Samstag bei einem Aktionstag im und vor dem Dorfladen Spenden für drei kleinere, neue Geräte. Eines kostet laut Noeller-Granget zwischen 800 und 1000 Euro.

Trotz des kalten Wetters standen zu Beginn des Fests um 12 Uhr bereits die Ersten an, um sich Würstel, Burger, selbst gemachten Nudelsalat und Schupfnudeln zu holen. Wolfgang Möckel und weitere Genossenschafts-Mitglieder brieten rund 400 Schweinswürstel auf dem Grill. „Der Hunger und die Spendenbereitschaft sind groß“, meinte Möckel am Nachmittag lachend. Er hatte bis dahin ohne Pause gearbeitet. Auch Birgit Schleemilch kam kaum dazu, in Ruhe einen Kaffee zu trinken. Die Geltingerin half am Kuchenbuffet. 60 Blechkuchen und Torten hatten die Dorfbewohner am Morgen geliefert, damit sie gegen eine Spende abgegeben werden konnten.

Dosenwerfen mit Wasser: Die Freiwillige Feuerwehr Gelting lud Kinder zu Geschicklichkeitsspielen ein. © Matthias Wupper

Muttertag: Geschenke aus dem Dorfladen sind ein Verkaufsrenner

Da am Sonntag Muttertag war, deckten sich viele mit einer Auswahl an köstlichem Selbstgebackenem ein. Christoph Karner befüllte derweil wieder und wieder die Zehn-Liter-Kaffeemaschine. Manche gaben großzügig drei Euro für eine Tasse.

„Natürlich unterstützen wir den Dorfladen gerne“, sagte Veronica Wutte aus Wolfratshausen. Sie gehe oft mit ihren Kindern in Gelting spazieren und dann kaufe sie regelmäßig „in dem netten, kleinen Geschäft mit dem freundlichen Service“ ein, erzählte sie. Für ihren vierjährigen Sohn Finnian war am Samstag einiges geboten. Die Freiwillige Feuerwehr Gelting lud zu drei Geschicklichkeitsspielen für Kinder ein. An einem Stand konnten sie mit dem Rettungsspreizer einen Becher voll Wasser oder ein gekochtes Ei greifen und ein Stück transportieren. Mit einem kräftigen Strahl aus dem Wasserschlauch durften sie Kisten auf einer Bahn nach vorne schubsen oder auf Eimer spritzen, um sie zum Umfallen zu bringen. Vize-Kommandant Hubert Palik war zufrieden: „Die Kleinen haben Spaß, wir können ein bisschen Nachwuchswerbung betreiben und zugleich dem Dorfladen unter die Arme greifen.“

Dorfladen Gelting lockt mit Aktionstag viele Gäste - „Ich bin sicher, wir schaffen das“

Auch die Produkte des Ladens wurden zur Verkostung angeboten. Im Freien gab es Brote mit den Aufstrichen der Geretsrieder Feinkostfirma „La Selva“ und der Regionalmarke „Tölzer Land“. Drinnen an der Theke konnte man sich mit Salaten, Wurst-, Käse- und Brotspezialitäten eindecken.

Klaus Peter Mellwig, Gründungsmitglied der Dorfladen-Genossenschaft und Motor des Projekts, ging mit einem roten Sparschwein von Biertisch zu Biertisch, um Spenden zu sammeln. Er hatte auch drei Kisten seines Lieblings-Frankenweins zum Probieren und Erwerben gegen eine Spende gestiftet. „Ich bin sicher, wir schaffen das“, meinte er im Hinblick auf die dringend notwendigen Kühlgeräte. Vorsichtig optimistisch ist auch Silke Noeller-Granget. Allerdings bereitet ihr die von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil für 2024 angekündigte Erhöhung des Mindestlohns große Sorgen: „Wenn das auch noch dazukommt, weiß ich nicht, wie es weitergehen soll mit dem Dorfladen“.