Geltinger Tierheim: Trainerin gibt Tipps für den Umgang mit Hundesenioren

Wie beim Menschen ändern sich auch beim Hund im Alter die Bedürfnisse. Hundetrainerin Susanne Rosenhäger weiß, worauf es ankommt.

Gelting – Unter der Überschrift „Oldie but Goldie“ hielt die Hundetrainerin kürzlich im Geltinger Tierheim einen Vortrag über den richtigen Umgang mit Hundesenioren.

„Hinter alten Hunden steckt eine Faszination“, sagte die im Tierheim Garmisch-Partenkirchen ehrenamtlich engagierte, zertifizierte Trainerin. Deshalb solle niemand davor zurückschrecken, ein älteres Semester aus dem Tierheim zu holen. Doch was heißt alt?

Bei den großen Rassen, die im Durchschnitt nur zehn Jahre alt werden, spricht man schon ab vier Jahren von „Senioren“, bei mittleren Rassen ab sieben Jahren und bei kleinen ab zehn Jahren. Reinrassige Hunde würden fast alle genetische Defekte aufweisen, sagte die Referentin. Als Beispiele nannte sie die Atemnot beim Mops wegen seiner kurzen Schnauze und die typischen Hüftprobleme beim Schäferhund mit seinem abfallenden Rücken.

Die Lebenserwartung dieser hochgezüchteten Tiere sei in der Regel geringer als die von Mischlingen. Letztere seien robuster, insbesondere wenn mehr als drei Rassen in ihnen steckten. Kastrierte Tiere lebten Untersuchungen zufolge im Schnitt ein Jahr länger als nicht kastrierte. Neben den Genen spielten die Lebensumstände eine Rolle fürs Altwerden. Negativ wirkten sich jahrelange Fehl- oder Mangelernährung, nicht artgerechte Haltung mit zu wenig Bewegung und sozialer Stress aus.

Erreicht der vierbeinige Liebling – was sich jeder Halter wünscht – ein gewisses Alter, hat er andere Ansprüche als in jungen Jahren. Er wird wärmebedürftiger, weshalb ein Mäntelchen im Winter nicht verkehrt ist. Der Urinabsatz steigt, das heißt, man muss öfter mit ihm vor die Türe gehen – auch nachts. Augen und Ohren lassen nach. Das sollte man berücksichtigen und sich nicht wundern, wenn Fiffi plötzlich, etwa in der Dunkelheit, schreckhaft wird oder bellt. Der Graue Star beim Hund kann operiert werden, der Grüne ist schmerzhaft und muss mit Medikamenten behandelt werden.

„Gesundheit beginnt im Mund“, sagte Susanne Rosenhäger und wies auf die Bedeutung regelmäßiger Zahnsteinentfernung unter Narkose hin, so lange diese dem Tier zumutbar sei. Sie empfiehlt das regelmäßige Abtasten der Haut nach Lipomen (kleine Knötchen) und das Feilen der Krallen, da diese sich nicht mehr so stark abnutzen.

Am Lebensabend steigt die Gefahr, dass auch Hunde an seniler Demenz erkranken. Es gibt eine Art Alzheimer unter ihnen. „Wenn sie mit leerem Blick an die Wand starren, in der Ecke stehen oder einen gestörten Schlaf-Wachrhythmus haben, kann das auf ein so genanntes kognitives Dysfunktionssyndrom hindeuten“, erklärte die Hundetrainerin.

Egal, welche Defizite die Familienmitglieder auf vier Pfoten am Ende ihrer Tage aufweisen – „Verständnis, Geduld und die Linderung von Beschwerden sind das Wichtigste“, so Rosenhäger. Rituale seien jetzt besonders wertvoll. Das heißt, den Tag klar zu strukturieren und Handlungen anzukündigen („Gassi gehen“, „ableinen“). Geraten wird zu mehreren kurzen Spaziergängen, drei bis fünf kleineren Mahlzeiten am Tag, am besten mit frischem Fleisch, vielen Kuscheleinheiten sowie einfachen Such- und Intelligenzspielen, um den Geist in Bewegung zu halten.

Der Tierarzt sollte ein- bis zweimal jährlich aufgesucht werden, um die Blutwerte zu untersuchen und ein geriatrisches Profil zu erstellen – bei Krankheit natürlich öfter. An technischen Hilfen gibt es erhöhte Trink- und Futternäpfe, Kinder-Nachtlichter, Rampen fürs Einsteigen ins Auto, spezielle Buggys zum Ausruhen für unterwegs und orthopädische Matratzen zum Liegen. „Allzu viel Trubel, etwa in Form eines Welpen, tut dem Senior meist nicht mehr gut“, weiß die Referentin, die schon viele graue Schnauzen privat, als Trainerin und im Tierheim betreut hat.

Ist es schließlich so weit, dass der Abschied von der geliebten Fellnase naht, sollte man diese nicht alleine lassen. Müsse das Tier eingeschläfert werden, sollte das am besten zuhause geschehen. Im Grunde möchte ein alter Hund auf seinem letzten Weg genau so respektvoll begleitet werden wie ein sterbender Mensch. Das sei man dem treuen Freund schlicht schuldig, findet Susanne Rosenhäger.

