Gendern in Rathäusern: Meinungen gehen auseinander - „Überflüssig wie ein Kropf“

Spricht beide Geschlechter an: Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller in Veröffentlichungen wie der Stadt-Information. Symbo Allinger Vorstoß „mutig“ Sprechpause „recht ungewohnt“ © Sabine Hermsdorf-Hiss

In Rathäusern und am Landratsamt wird das Gendern unterschiedlich gehandhabt. Auch bei den Bürgermeistern gehen die Meinungen zu diesem Thema auseinander.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Bürgermeister von Alling im Landkreis Fürstenfeldbruck hat das Gendern in seiner Gemeinde wieder abgeschafft, nachdem er es vor zwei Jahren eingeführt hatte. In offiziellen Schreiben wie im Amtsblatt wird es künftig weder BürgerInnen noch Bürger*innen, Bürger:innen oder Bürger_innen geben. Und auch keine „Anwohnenden“. Wie halten es die Rathäuser im Landkreis mit der sprachlichen Gleichberechtigung der Geschlechter?

Gendern in Rathäusern: Bürgermeistersprecher stellt klar - „Haben wirklich andere Sorgen“

Über das Thema hätten die 20 Landkreis-Bürgermeister und die eine Bürgermeisterin noch nie diskutiert, sagt Bürgermeistersprecher Michael Grasl aus Münsing. „Da haben wir wirklich andere Sorgen.“ Er selber verwende im Mitteilungsblatt der Gemeinde als Anrede „Liebe Leserinnen und Leser“.

Im Mündlichen wende er sich an seine „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ und bei einer Versammlung begrüße er die „Bürgerinnen und Bürger“. „Das gebietet ja der Respekt.“ Alles andere, insbesondere eine kurze Sprechpause (Gender-Gap) vor einem „-innen“, findet er eher befremdlich.

Er könne dem Kollegen aus Alling nur gratulieren zu dessen Schritt, so Grasl. „Gendern ist für mich überflüssig wie ein Kropf.“ Er sagt, er wolle nicht wissen, was es an Zeit und Geld koste, die ohnehin schon überladene deutsche Bürokratie gendergerecht umzubauen, etwa bei Gesetzestexten, Verordnungen und Satzungen.

Geretsrieds Rathauschef Michael Müller übertreibt es in Grußworten bisweilen schon einmal mit der Gleichberechtigung, indem er sich an „Mitglieder und Mitgliederinnen“ wendet, was nicht nur seltsam klingt, sondern grammatikalisch auch falsch ist, da „das Mitglied“ nicht maskulin, sondern neutral ist.

Gendern in Geretsried: Keine allgemeingültige Regel im Rathaus

Im schriftlichen Gebrauch gibt es im Geretsrieder Rathaus keine allgemeingültige Regelung. „Wir haben das Thema bereits mehrere Male und auch ausgiebig diskutiert. Bürgermeister und Geschäftsleitung haben sich schlussendlich dazu entschieden, dass die Kolleginnen und Kollegen in ihrer Entscheidung frei sind“, teilt Pressesprecher Thomas Loibl mit.

Das zeigt sich im Stadtblatt „GERETSRIEDerLEBEN“, an dem alle Verwaltungsangestellten mitwirken können. In der jüngsten Ausgabe ist in einem Beitrag von „Besuchern des Rathauses“ die Rede. Meist wird aber die weibliche Form mitverwendet. Melanie Großmann vom Kulturamt wählt in einem Bericht über das Straßenkunstfestival die Schreibweise „Straßenkünstler*innen“.

Ob es in Wolfratshausen irgendwelche Vorgaben gibt, konnte Vize-Bürgermeister Günther Eibl, der gerade Rathauschef Klaus Heilinglechner vertritt, auf Anhieb am Telefon gar nicht sagen. Er finde den Vorstoß des Allinger Rathauschefs jedenfalls „mutig“, so Eibl. Ein Blick ins Stadtmagazin „Wolfratshausen aktuell“ ergibt, dass man dort nicht über Sternchen, Schrägstriche und andere Genderzeichen stolpert. Beim Sprechen wählt Eibl die Doppelform statt dem in seinen Ohren sperrigen „Mitarbeitende“. Aber er ist tolerant: „Jeder soll es so halten, wie er will“.

Gendern im Rathaus: „Jeder soll es so halten, wie er will“

Bürgermeister Thomas Holz aus Kochel am See beantwortet die Anfrage unserer Zeitung schriftlich: Bei offiziellen Schreiben verwende die Gemeinde die Form „Bürger-/innen“, teilt er mit. Darüber hinaus gebe es keine Vorgabe zur Nutzung geschlechterneutraler Sprache. „Ich persönlich bin der Meinung, dass man auch hier – wie in vielen anderen Bereichen ebenso – mit Maß und Ziel vorgehen sollte, das heißt, man sollte es weder in die eine noch in die andere Richtung übertreiben.“

Für ihn selbst, erklärt Holz, sei es selbstverständlich, dass er in Ansprachen von Bürgerinnen und Bürgern, von „Damen und Herren“ spreche. Er sehe auch keinen Grund, dies zu ändern, denn das „Bürger-innen“ mit Pause höre sich für ihn „recht ungewohnt“ an und bringe in seinen Augen keinen Vorteil, so der Bürgermeister.

Gendern im Rathaus: Tölzer Bürgermeister vertritt eindeutige Meinung

Bei den Grünen wird mehr gegendert, vor allem bei der Jugend in Wort und Schrift. Landtagskandidat Jakob Koch (24) etwa schreibt auf seiner Homepage „Freund*innen“ und „Bürger*innen“. Am Landratsamt in Bad Tölz wählt man im Schriftlichen sowohl die männliche als auch die weibliche Form. Die Reduzierung auf das generische Maskulinum solle vermieden werden, schreibt Pressesprecherin Sabine Schmid. Das „Binnen-I“ oder der Doppelpunkt würden weder als notwendig noch als zielführend angesehen.

Der Tölzer Bürgermeister Dr. Ingo Mehner hat nach Auskunft von Pressesprecherin Birte Otterbach eine eindeutige Meinung zum Gendern: In Reden oder Schriftstücken verwendet man im Rathaus die männliche und die weibliche Form. Sternchen, Unterstriche oder dergleichen nutze man nicht. Otterbach: „Bisher ging unser Bürgermeister allerdings nicht mit missionarischem Eifer durch das Haus, um die Praxis bei den einzelnen Mitarbeitern zu überprüfen.“

