Generalsanierung des Schulzentrums: Fast die Hälfte ist geschafft

Physikerherzen können da höherschlagen: Die Anschlüsse für Schülerexperimente kommen von der Decke. René Beysel vom Landratsamt deutet auf die Steckdosen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Generalsanierung des Schulzentrums hat fast die Halbzeit erreicht. Einige Räume in der Realschule sind schon fertig. Ein Besuch.

Geretsried – Der muffige Schwamm, mit der der Tafeldienst die grüne oder später weiße Tafel säubern durfte, hat an der Realschule endgültig ausgedient. Dank Digitalpakt sind interaktive LED-Boards dort künftig Standard. In den generalsanierten Klassenzimmern hängen die Flachbildschirme schon. In anderen Räumen gehen noch Handwerker ein und aus. Ein Baustellenrundgang.

Am Schulzentrum ist bald die Halbzeit der Generalsanierung erreicht – finanziell und zeitlich. 23 von insgesamt 52 Millionen Euro sind verbaut. In etwa drei Jahren will der Landkreis mit der Maßnahme durch sein. Aktuell sind die Handwerker in der Realschule zugange. Einen Teil konnten sie früher als erwartet übergeben. „Als wir im Bauverlauf gesehen haben, dass es schneller gehen kann, haben wir das im Bauzeitenplan entsprechend zusammengeschoben“, berichtet René Beysel vom Landratsamt.

Generalsanierter Physik-Lehrsaal schon in Betrieb

Mehr als die Hälfte der Klassenzimmer sind fertig. Die Verwaltung arbeitet in neuen Räumen, und auch die SMV hat ein schönes Kammerl gleich am Eingang bekommen. Besonderes Schmuckstück ist der Physik-Lehrsaal. Wenn die Schüler nicht auf die topmoderne Tafel schauen, sondern selbst Versuche durchführen, können sie sich die dazu notwendigen Steckdosen, Gas- und Internetanschlüsse bequem von der Decke herunterkommen lassen. Alle Materialien und Geräte für den Unterricht sind ordentlich in Schränken in einem Durchgangszimmer verstaut.

Während der Boden dort terrakottafarben ist, liegt in der Bio-Chemie-Abteilung blauer Bodenbelag. Aber im Grunde ist nur daran zu erkennen, dass sie bereits 2012/13 saniert wurde. Ganz neu sind aber die Fenster, die im Zuge des neuen Fassadenaufbaus eingesetzt wurden. In jedem Raum sorgt eine raumlufttechnische Anlage für angewärmte Frischluft von außen. Verbrauchte Luft wird abgesaugt. An der CO2-Ampel neben der Tafel sieht man jeweils, ob alles funktioniert. „Die sind nämlich so leise, dass man es nicht hören würde“, sagt Beysel.

In jedem Klassenzimmer werden raumlufttechnische Anlagen eingebaut

Die Technik ist keine Errungenschaft der Corona-Pandemie. „Wir bauen sie bei jeder energetischen Sanierung ein, die erste 2011 im Gymnasium Icking“, so Beysel. Über die Fenster zu lüften, würde zwar auch funktionieren. Während der Heizperiode wären die energetischen Verluste aber zu groß.

Sorgen für frische Luft: Alle Klassenzimmer werden mit raumlufttechnischen Anlagen ausgestattet. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die weiß lackierten Lüftungsrohre verschwinden in den oberen Ecken der jeweiligen Zimmer. Welche Technik dahinter steckt, ist in einem der Klassenräume zu sehen, der gerade saniert wird. Dort stehen silberne Röhren und Schächte am Boden verteilt. An der Wand ist ein Kasten platziert – fast so hoch wie ein Mensch, in dem die Raumluft gesteuert wird. „Er verschwindet später hinter einem Schrank“, verspricht Beysel.

Lernwerkstatt statt Klassenzimmer

Die neuen Klassenzimmer hängen zusammen. Für jede Jahrgangsstufe entsteht eine Lernwerkstatt, also offen gestaltete Räume mit Möglichkeiten für Gruppenarbeiten oder zum selbstständigen Lernen. Zwei davon sind an der Realschule schon in Betrieb. „Die siebte, achte und neunte Stufe soll Mitte des Jahres einziehen können“, sagt Beysel. Aktuell werden sie im Interimsgebäude zwischen Schulhaus und Bushaltestelle unterrichtet.

Auf die Handwerker wartet dann schon der vierte und vorletzte Bauabschnitt. In dem werden die Pausenhalle der Realschule und einige Fachräume, also das Gebäude im vorderen Bereich des Schulhauses, neben dem Interimsbau, aufgehübscht. Die Bäume dort wurden schon gefällt, damit später auf dem Pausenhof mehr Platz als jetzt sein kann.

sw

