Genossen diskutieren mit Besuchern über Geretsrieder Verkehrsthemen

Parkende Autos und Baken: Am Rotkelchenweg geht es zeitweise ganz schön eng zu. © sh

Parkende Autos, der ÖPNV und Hindernisse für Radfahrer sind Steine des Anstoßes in der Diskussion. Stadt arbeitet an Fahrradfreundlichkeit.

Geretsried – In einem zweiten „Stadtgespräch“ hat sich die SPD am Sonntag dem Verkehr in Geretsried gewidmet. Ein Dutzend Mitglieder und Gäste diskutierte im Gasthaus Isarwinkel über Fahrradwege, parkende Autos und den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).

Vor einigen Monaten hatte der Ortsvorsitzende Martin Bruckner schon einmal zu dem Thema eingeladen. Damals hatten die von den Besuchern, darunter auch Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC), etliche neuralgische Punkte genannt. Im Vorfeld zum Treffen am Sonntag war Bruckner die in seinen Augen problematischen Stellen erneut mit dem Rad abgefahren und hatte Fotos gemacht.

Erst vor Kurzem war ein Elektrorollerfahrer in der Unterführung des Radwegs beim Bewegungspark an der Tattenkofener Straße von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Er erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. In dem Fall war es zwar zu keinem Zusammenstoß gekommen. Die Stelle bewerteten die Stadtgespräch-Teilnehmer dennoch als gefährlich. Trotz durchgezogener weißer Linie seien in dem unübersichtlichen Tunnel viele Radfahrer zu schnell und auf der falschen Fahrbahn unterwegs, hieß es. Man überlegte, ob die Radfahrer besser absteigen sollten.

Ebenfalls eine Überlegung war, die Einbahnstraße Martin-Luther-Weg für Radfahrer in beide Richtungen frei zu geben. In München funktioniere diese Regelung recht gut, sagte Bruckner. Unnötige Hindernisse stellen für ihn einige Poller in der Mitte von Radwegen dar, etwa am Radweg hinter dem Heinz-Schneider-Eisstadion. „Ein Schild müsste eigentlich reichen, damit hier keiner mit dem Auto durchfährt“, meinte Bruckner. Mit einem Fahrradanhänger sei es schwierig, die Stelle zu passieren.

Über „beidseitig extrem zugeparkte“ Straßen wie den Rotkehlchenweg, die Altvaterstraße und die Graslitzer Straße beklagte sich Stadtrat Wolfgang Werner. Busse müssten oft warten, wenn Autos entgegenkämen. Für Radfahrer seien diese Straßen sehr unsicher. Werner wusste jedoch auch, dass es meist die Anwohner seien, die zum Beispiel am Rotkehlchenweg/Johannisplatz nicht die Tiefgarage benutzten, sondern am Straßenrand parkten, teils auch, weil es zu wenig Tiefgaragenplätze gebe. Beim Bau des Wohnviertels habe die Vorschrift, zwei Stellplätze ab einer Wohnungsgröße von 60 Quadratmetern vorzuweisen, noch nicht existiert. Nach Meinung von SPD-Mitglied Bernhard Lorenz bräuchte nicht jeder Haushalt drei Autos, wenn der ÖPNV besser ausgebaut würde. Er schlug vor, den Stadtbus unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. „Sonst ersticken wir irgendwann im Verkehr.“ Das Fahrrad müsse zudem öfter Vorrang erhalten.

In dem Zusammenhang wurde erneut die Situation vor dem Rathaus in der Neuen Mitte kritisiert. Man störte sich weniger an dem kleinen Umweg als vielmehr an der Enge des Wegs und den Schwellen an den Übergängen, die für normale Räder – also keine Mountainbikes – ärgerlich seien. Stadtrat Hans Hopfner sagte, viele der angesprochenen Dinge seien der Stadt bekannt. Sie seien auch beim Auftakt zur Aktion „Stadtradeln“ am Vortag teils Thema gewesen. Hopfner: „Wir arbeiten an Lösungen.“ Wie berichtet strebt Geretsried die Zertifizierung durch die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen (AGFK) an.

