Noch in dieser Woche sollen die Bohrarbeiten auf dem Geothermiebohrplatz in Gelting beginnen. Unsere Zeitung machte einen Rundgang über die Baustelle.

Gelting – In Gelting will Eavor Geschichte schreiben: Mit dem weltweit ersten kommerziellen Projekt seiner Art soll Erdwärme im großen Stil gefördert werden. Ein Bohrturm steht bereits, der zweite wird gerade aufgebaut. Auch die Vorbereitungen für das Kraftwerk laufen. Mittelfristig soll die ganze Region mit Fernwärme und Strom versorgt werden. Ein paar Tage vor der Meißelweihe hat uns Eavor-Geschäftsführer Daniel Mölk über die beeindruckende Baustelle auf dem Hofgut Breitenbach geführt.

Geothermie: Diese Woche sollen Bohrarbeiten beginnen

Mölk sind die Gegebenheiten in Gelting bestens bekannt. Wie berichtet gab es in der Vergangenheit umfangreiche Untersuchungen des Areals und zwei Bohrungen, um Thermalwasser zu gewinnen. Doch die Versuche schlugen fehl. „Damals habe ich als Projektleiter die Ursprungsbohrung machen dürfen“, blickt der gebürtige Isländer zurück. Über 6000 Meter lang war die Strecke. „Bohrtechnisch war die super, sagt Mölk nicht ohne Stolz. „Nur Wasser war da nicht.“ Eine Tatsache, mit der in der Branche niemand gerechnet habe. Im Münchner Raum gibt es viele erfolgreiche Geothermieprojekte.

Wärmetauscher im Untergrund

Rund 165 Grad wurden damals im Geltinger Erdreich gemessen. Und diese Wärme will Eavor mit einem neuen, geschlossenen System fördern. Dafür sollen sogenannte Loops (Wärmeschleifen) sukzessive erbohrt und miteinander verbunden werden. Zunächst geht es vertikal bis auf 4500 Meter runter. Dort werden die Bohrungen horizontal abgelenkt. Anschließend entstehen mehrere parallele Abzweigungen, die jeweils 3200 Meter lang sind. Die Herausforderung besteht darin, in der Tiefe die Bohrungen miteinander zu verbinden, sodass der unterirdische Wärmetauscher entsteht – eine Verbindungsstelle ist dabei nicht größer als ein DIN-A4-Blatt. Insgesamt sollen vier dieser Wärmetauscher entstehen. Mölk: „Das Wasser fließt dann auf insgesamt 16 Kilometern Länge und kann dabei viel Wärme aufnehmen.“

Das Besondere an dem Projekt sei, „dass wir zwei Bohranlagen bauen und parallel bohren“, sagt Mölk beim Rundgang. Dafür wurde der ursprüngliche Bohrplatz erweitert, ein zweiter eingerichtet. Die dazwischen liegende Fläche ist für den Bau des Kraftwerks, das Strom liefern wird, vorbereitet. Im August sollen die Fundamente gesetzt werden. Das Bohrgestänge und auch die Rohre für die erste, 800 Meter tiefe Sektion, liegen schon parat. Der Meißel wurde am Mittwoch von der Geistlichkeit gesegnet – ebenso die Mannschaft. Noch in dieser Woche sollen die Bohrarbeiten beginnen. Mölk hofft, dass alles gut geht, und der Meißel die ganze erste Sektion schafft. Denn: Zeit ist Geld in der Geothermie.

Turm kann innerhalb von sechs Stunden versetzt werden

Während sich der Meißel immer weiter in die Tiefe schrauben wird, ist er von Spülflüssigkeit umgeben. Diese Spülung sei so schwer, „dass ihr Druck ein kleines bisschen höher ist als der Gebirgsdruck“, erklärt Mölk. Erst wenn der Bohrer sein Ziel erreicht hat, wird das Loch mit den Rohren ausgekleidet. „Innerhalb von 24 Stunden werden wir die gesamten 800 Meter Rohr einziehen.“ Der Raum zwischen Bohrloch und Rohr wird mit Beton verfüllt. Damit dieser nicht ins Loch fließt, ist dieses mit einem Ventil versehen. Wenn der erste Loop fertig ist, wandert der Turm zum nächsten von insgesamt vier Bohrkellern weiter. Dafür müsse die 1000 Tonnen schwere und etwa 20 Millionen Euro teure Anlage nicht abgebaut werden, sagt der Experte. Sie steht auf gefetteten Stahlplatten und kann mithilfe von Hydraulikzylindern innerhalb von sechs Stunden ein Stück versetzt werden.

Die Spülung sei wasserbasiert und werde mit Stoffen versetzt, beispielsweise mit Salzen. Ziel der Bohrung ist eine etwa 500 Meter mächtige Schicht. Auf dem Weg dorthin werde auch durch Ton gebohrt. Komme dieser mit Wasser in Berührung, tendiere er dazu, aufzuquellen. „Dann will das Bohrloch eigentlich wieder zuwachsen, was schlecht ist, weil wir im Worst-Case stecken bleiben können“, sagt Mölk. Durch das Salz würde sich der Ton „mehr oder weniger auflösen und rausgetragen“. Ein weiterer, wichtiger Aspekt: Die Spülung kühlt auch den Untergrund. „Je tiefer wir gehen, desto heißer wird’s. Und unser Werkzeug wollen wir eigentlich gut schonen.“ Zu sehen sind auf dem Hofgut Breitenbach auch große Tanks und Schüttelsiebe. Sie dienen der Kontrolle von Feststoffen, die mit der Spülung an die Erdoberfläche gelangen. Diese Aufgabe übernehmen Geologen.

Rote Sicherheitsventile liegen neben der Anlage

Am Rand des Platzes stehen große Becken zur Entwässerung – Oberflächenwasser wird darin aufgefangen, anschließend untersucht und gereinigt. Für den Boden des inneren Bohrplatzes – er ist versiegelt – gelten besonders strenge Vorschriften. „Als wenn man eine Tankstelle bauen würde“, meint der Eavor-Geschäftsführer. Auf der Baustelle stehen Dieseltanks, zur Förderung werden Fette und Schmieröle benötigt. Nicht zu übersehen sind auch die riesigen, knallrot lackierten Sicherheitsventile, die neben der Bohranlage liegen. Sie dienen zur Absperrung des Bohrloches, um beispielsweise unkontrolliertes Austreten von Gas zu verhindern.

Herzstück der Bohranlage ist im Übrigen nicht der Turm, sondern drei leistungsstarke Pumpen mit jeweils 1800 PS. Sie saugen die Spülung aus der Tankanlage an, drücken sie über den Turm einmal durch den Bohrstrang in die Tiefe und wieder zurück. „Sie verbrauchen 80 Prozent des Stroms auf dieser Baustelle“, verdeutlicht der studierte Maschinenbau-Ingenieur.

+ Ein Turm und viele Rohre: Auf der Geothermiebaustelle sind aktuell 40 bis 50 Mitarbeiter beschäftigt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Auch wenn der Turm nicht das Herzstück ist: Hoch oben befindet sich ein äußerst wichtiger Raum – die Kommando-Zentrale. Von dort aus wird die Bohranlage gesteuert. Und wie wissen die Bohrleute, mit wie viel Druck sie ran müssen? „Wenn das Eigengewicht des Bohrstrangs 100 Tonnen sind und wir mit dem Seil 80 Tonnen ziehen, dann wissen wir, dass der Anpressdruck auf dem Meißel 20 Tonnen sind“, erklärt Mölk die Physik dahinter in einfachen Worten. Gesteuert wird die Anlage mit Hebeln und nach Gefühl. Aus diesem Grund müsse an diesem Platz ein Mitarbeiter mit viel Erfahrung sitzen, sagt Mölk. „Er sieht nicht, was er tut. Der Meißel ist kilometerweit unter seinen Füßen.“ Deshalb müsse er das Bohrloch lesen und interpretieren können.

Eavor hofft, dass der erste Loop im Sommer 2024 erstmals elektrische Energie liefern wird. „Wir brauchen immer eine Wärmeabnahme, damit sich unser System umwälzt“, ergänzt Mölk. Die Fertigstellung der gesamten Anlage ist für das Jahr 2027 geplant. Zusammen sollen die Loops etwa 64 Megawatt thermische Leistung (beziehungsweise 8,2 Megawatt elektrische Leistung) erzeugen und so circa 44.000 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr einsparen.

Besucherzentrum wird gebaut

Wie berichtet wird Bundeskanzler Olaf Scholz die Anlage im August besichtigen. Auch die Bevölkerung soll sich bald ein Bild vom Geothermieprojekt machen können. „Wir bauen gerade ein Besucherzentrum“, berichtet Mölk. Im August soll es eröffnet werden. Darüber hinaus sei ein Tag der offenen Tür geplant.

