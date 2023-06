Geothermie: OMV steigt bei Eavor ein

Von: Doris Schmid

Teilen

Aussicht auf die beiden Bohrplätze: Dazwischen soll ab Herbst das Kraftwerk zur Stromerzeugung errichtet werden. Das Luftbild entstand Ende Mai. © EAVOR/Willibald

Der österreichische Konzern OMV steigt bei Eavor Technologies ein. Eavor will demnächst in Geretsried-Gelting mit den Geothermiebohrungen beginnen.

Gelting – Der österreichische Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV steigt bei Eavor Technologies ein. Das gibt das kanadische Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Die OMV AG investiert 34 Millionen Euro – das entspricht einer Beteiligung von 6,5 Prozent an der Firma. Ferner hat das Industrieunternehmen eine kommerzielle Vereinbarung mit Eavor geschlossen, um die großflächige Einführung der Loop-Technologie in Europa und darüber hinaus zu verfolgen.

Geothermie: OMV steigt bei Eavor ein

Eavor will zusammen mit seinen Projektpartnern diesen Sommer mit den Geothermiebohrungen in Geretsried-Gelting beginnen. Anfang dieses Monats wurde wie berichtet mit dem Aufbau der Bohrtürme begonnen. Mit einem neuen technischen Konzept soll auf dem Hofgut Breitenbach endlich Erdwärme gefördert werden. Dazu wollen die Verantwortlichen in circa 5000 Metern unter der Erde insgesamt vier Schleifen verlegen und miteinander verbinden.

Lesen Sie auch: Dreistelliger Millionenbetrag: Zuschuss für Geothermieprojekt

„Wir sind begeistert von der Partnerschaft mit Eavor und freuen uns darauf, diese geothermische Energietechnologie der nächsten Generation einzusetzen, um unsere Ziele für grüne Energie zu erreichen“, wird der leitende Vize-Präsident für Energie bei OMV, Berislav Gaso in der Mitteilung zitiert.

Laut John Redfern, Präsident, Geschäftsführer und Mitbegründer von Eavor, arbeitet man seit über einem Jahr an der Partnerschaft mit OMV. Man sei nach wie vor beeindruckt von deren technischer Expertise und dem Engagement für die Energiewende. „Wir freuen uns darauf, auf dieser Grundlage mit OMV aufzubauen, um Europa echte Energieunabhängigkeit, Sicherheit und Autonomie zu bieten.“

nej

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.