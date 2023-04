Geplante Kita: Kosten klettern auf über zehn Millionen Euro

Von: Susanne Weiß

Quer zur Johann-Sebastian-Bach-Straße soll eine Kindertagesstätte mit knapp 200 Betreuungsplätzen entstehen. © Degle.Degle Gesellschaft von Architekten

Die allgemeinen Preissteigerungen betreffen auch die geplante Kindertagesstätte an der Johann-Sebastian-Bach-Straße.

Geretsried – Die Planungen für eine neue Kindertagesstätte (Kita) für 198 Heranwachsende an der Johann-Sebastian-Bach-Straße schreiten voran. Wie bei allen Projekten derzeit, steigt der Preis dabei zusehends. Bürgermeister Michael Müller hatte jüngst beim Unternehmerfrühstück bereits Mehrkosten in Höhe von 300 000 Euro für den Neubau angekündigt. In der Stadtratssitzung am Dienstag lieferte Joachim Abel von „Degle.Degle“-Architekten die exakten Zahlen.

Weitere Preissteigerungen eingespart

Die Kostenschätzung im Oktober lag bei 9,96 Millionen Euro. Nun, ein halbes Jahr später, stehen in der Kostenberechnung 10,29 Millionen Euro unterm Strich. Eigentlich wären es noch mehr, so Abel. Das hätte man aber durch Einsparungen an anderer Stelle auffangen können. So zum Beispiel haben die Architekten Holzelemente an der Fassade durch Mauerwerk ersetzt. „Das macht das Gebäude auch ruhiger. Es wird ein schöner Kindergarten“, sagte Abel.

Im Entwurf haben sich nur Kleinigkeiten geändert. Weiterhin sind die Parkplätze entlang der Johann-Sebastian-Bach-Straße geplant. Statt der vorgeschriebenen 20 Stellflächen sollen 32 entstehen. „Durch den Hol- und Bringeverkehr erscheint uns das angemessen“, so Abel. Das längliche Gebäude wird quer zur Straße errichtet. Gegenüber des Eingangs im Norden findet sich eine Abstellmöglichkeit für Kinderwagen. Das Häuschen wird etwas größer, damit auch die Müllcontainer Platz haben. Die Lösung fand Volker Reeh (Geretsrieder Liste) „nicht glücklich“. Andreas Rottmüller (CSU) schlug vor, die Türen zu den voneinander abgetrennten Räumen nicht nebeneinander anzuordnen.

Vier Krippengruppen im Erdgeschoss

Im Hauptgebäude kommen die Krippenkinder im Erdgeschoss unter. Vier Gruppen mit je zwölf Kindern sind geplant. „Es wurde ein zusätzlicher Therapieraum gewünscht und vorgesehen“, berichtete der Architekt. Hinzugekommen ist außerdem eine Toilette, die von außen zugänglich ist, also für Kinder und Betreuungspersonal, wenn sie im Freien spielen.

Sechs Kindergartengruppen im Obergeschoss

Im Obergeschoss befinden sich sechs Kindergartengruppen für je 25 Mädchen und Buben. Aus jedem Raum gibt es einen direkten Rettungsweg auf den Fluchtbalkon samt Außentreppe. Dadurch hofft das Architektenbüro auf eine Genehmigung des erwünschten Spielflurs mit Garderoben. „Wir wollen uns einen Prüfsachverständigen für den Brandschutz nehmen und nicht bis zur Baugenehmigung warten“, sagte Abel.

Große Freifläche im Süden

Auf der großen Freifläche im Süden der Kita sollen viele Bäume für Schatten sorgen. Die Spielbereiche für kleine, mittelgroße und große Kinder trennt Harry Dobrzanski vom Büro „Die Grille“ durch Hügel, Bepflanzung und Zäune. „So ergibt sich ein interessant bespielbarer Landschaftsraum“, so der Experte. Der gepflasterte, geschwungene Spielweg zum Rennen und Laufen missfiel Patrik Kohlert (Geretsrieder Liste). Asphalt sei sicherer und mache Kindern mehr Spaß. Sonja Frank (Freie Wähler) verteidigte die Idee, nicht so viel Fläche zu versiegeln. Der Stadtrat befürwortete, in die Genehmigungs- und Werkplanung einzusteigen.

