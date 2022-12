Betagte Fellnasen mit und ohne Handicap

Von: Doris Schmid

Sitzen im Warmen: Der schöne Simba (li.) und seine Freundin Tefi genießen ihren Lebensabend im Katzenhaus des Tierheims in Gelting. Die Schneeflocken beeindrucken sie nicht im Geringsten. © Sabine Hermsdorf-HISS

Zur Einstimmung auf Weihnachten laden wir zum Adventsfensterln ein. Heute schauen wir durch ein Fenster eines der Katzenhäuser im Josefa-Burger-Tierheim.

Gelting – Es ist kalt. Dicke weiße Flocken fallen vom Himmel. Doch das stört Simba und Tefi nicht im Geringsten. Der Kater und die Katzendame haben es gut: Sie sitzen im Warmen und schauen zum Fenster raus. Gelassen beobachten sie das Schneetreiben im Garten des Josefa-Burger-Tierheims. Seit zweieinhalb Jahren bewohnen sie zusammen mit Mikesch und Mokwe eines der Katzenhäuser. Eigentlich waren sie einmal zu sechst.

Geretsried: 26 Katzen bekommen im Geltinger Tierheim ihr Gnadenbrot

Die Tiere lebten zusammen mit ihrem Herrchen in Geretsried. Der Mann starb und lag vermutlich eine Woche in seiner Wohnung. Nachbarn war das aufgrund der unschönen Begleiterscheinungen aufgefallen. Die Polizei verständigte das Tierheim, und Leiterin Manuela Ravara rückte an, um die Katzen einzufangen. Vier gingen ihr ins Netz. „Eine war allem Anschein nach verhungert“, berichtet sie. Den fünften Vierbeiner fanden sie nach sechs Wochen. Er hatte sich in der Waschmaschine versteckt – und überlebt. Leider musste eines der Tiere von seinen Leiden erlöst werden. Die lange Hungerphase hatte seine Gesundheit unheilbar geschädigt. Nun teilen sich die vier betagten und verschmusten Fellnasen ein Haus im Tierheim.

Die zwei Kater und zwei Katzendamen sind zwischen 13 und 16 Jahren alt und nicht vermittelbar. Das liegt an äußeren Umständen, denn sie seien für ihr Alter noch sehr fit, wie Ravara sagt. „Wir haben keine Nachricht vom Amtsgericht“, ergänzt sie. Soll heißen, dass noch immer nicht geklärt ist, was mit den Katzen nach dem Tod des Halters vor zweieinhalb Jahren passiert.

26 Paten kümmern sich um Katzen in der „Seniorenresidenz“

Im Tierheim genießt das Quartett seinen Lebensabend. Das Katzenhaus besitzt eine Fußbodenheizung, es gibt Liegebretter zum Faulenzen und Fenster zum Rausschauen. Futterplätze und Toilette sind inklusive. „Alle Katzenhäuser haben einen Garten“, ergänzt Ravara. Tag und Nacht können die Vierbeiner rein und raus.

Für Streicheleinheiten und Leckerbissen sorgen Mitarbeiterin Kristina Wölm und die Paten, die die Gnadentiere finanziell unterstützen und auch mal vorbeischauen. 26 sind es aktuell, die auf Dauer im Tierheim leben. „Viele sind Senioren“, sagt Ravara. So wie die 16-jährige Cindy, die zum Einschläfern zum Tierarzt gebracht wurde, weil sie ihren Besitzern im Weg umging. „Jetzt lebt sie bei uns in der Seniorenresidenz.“ Manche haben auch eine Behinderung oder sind krank. Wie der zwölfjährige Gismo, der an Ataxie leidet und im Juni dieses Jahres in Gelting ein Zuhause gefunden hat.

Den Paten und ehrenamtlichen Helfern des Tierheims danken Ravara und Wölm von Herzen für ihren Einsatz.

