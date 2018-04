Unterricht mal anders: Grundschulkinder beschäftigen sich mit Klimaschutz - und pflanzen 100 Weißtannen in einem Waldstück an der Geretsrieder Grundstraße.

Geretsried – 100 kleine Weißtannen stehen seit Kurzem in einem Waldstück an der Geretsrieder Grundstraße. Gepflanzt haben sie rund 90 Mädchen und Buben der Grundschulen in Königsdorf und Bad Heilbrunn. Unterstützt wurden sie von Förstern des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Holzkirchen.

In den dritten und vierten Klassen sind Nachhaltigkeit und Klimaschutz seit Schuljahresbeginn die großen Themen im Unterricht. Der Grund: Die beiden Schulen bewerben sich um den Titel „Umweltschule in Europa – internationale Agenda 21-Schule“. Ausgeschrieben wird die Auszeichnung von der internationalen Umweltbildungsorganisation „Foundation for Environmental Education“ (FEE), die hierzulande durch die Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung (DGU) vertreten wird.

Statt im Klassenzimmer hatten die Grundschüler nun eine Unterrichtsstunde im Wald nahe Geretsried. „Hier findet Ihr überwiegend Fichten, aber keine Tannen“, erklärte Revierförster Sebastian Schlenz. „Und warum? Weil keine Mutterbäume da sind, die Samen abwerfen. Doch in einen Mischwald gehören Tannen, um diesen zu stabilisieren.“ Der 32-Jährige hob einen der kleinen Setzlinge hoch und deutete auf die Wurzeln. „Mit seiner Pfahlwurzel kann die Tanne sich auch aus den unteren Bodenschichten mit Wasser versorgen. Sie kommt also mit dem Klimawandel besser zurecht als der Flachwurzler Fichte.“ Schlenz strich über die Nadeln. „Merkt Euch: Fichte sticht, Tanne nicht.“

Dann war es soweit: Der Revierförster zeigte, wie man einen Baum richtig pflanzt. „Und wie erkenne ich meinen Baum wieder?“, wollten viele Kinder wissen. Schließlich übernehmen sie die Patenschaft für die 100 Weißtannen. „Der Wald in seiner Gesamtheit ist das Wichtigste, nicht der einzelne Baum“, antwortete Schlenz. Er erklärte, dass nicht alle Setzlinge zu großen Bäumen werden. „Es kann beispielsweise jemand darauf treten oder er wird von einem Reh verbissen.“ Doch an den Bäumchen, die es schaffen, würden viele Generationen ihre Freude haben. „Denn schließlich pflanzen wir hier etwas, das älter als 100 Jahre wird“, erinnerte Schlenz die Kinder. „Also lasst auch Ihr Euch Zeit.“ sh

Lesen Sie auch: Aus diesem Grund wurden im Märchenwald 30 Bäume gefällt