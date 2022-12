Geretsried: Ab 2023 soll ein dritter Stadtbus fahren

Der Stadtbus in Geretsried. © Hans Lippert

Die Stadt Geretsried will den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ausbauen. Ab 2023 soll ein dritter Stadtbus fahren.

Geretsried - Das erklärte Bürgermeister Michael Müller (CSU) am Stammtisch seiner Partei. Ab 2023 soll ein dritter Stadtbus fahren – Mehrkosten: rund 74.000 Euro. Alle drei Stadtbusse sollen dann zudem besser an den landkreisübergreifenden X-Bus angebunden werden.

So wird der Stadtbus (Linie 310) von Stein aus künftig über die Richard-Wagner-Straße rechts Richtung Waldpark einbiegen (statt wie bisher den Verdiweg anzusteuern) und auf der Altvaterstraße bis zum „Stern“ an der Sudetenstraße weiterfahren. Dort wird gerade die Haltestelle ausgebaut, so dass die Benutzer direkt in den X-Bus umsteigen können.

Elektronische Anzeigetafeln sollen installiert werden

Ein Fahrgastinformations-System, also elektronische Anzeigetafeln auf denen zu lesen ist, wann der nächste Bus kommt, wird ebenfalls installiert. Der 310er wird auf der Sudetenstraße über die Herglotz-Kreuzung weiterfahren und auf einer neuen Route das Musikerviertel und den Neuen Platz einbinden, um dann nach Stein zurückzufahren. Es sei ein Wunsch der Steiner Bürger gewesen, mit dem Stadtbus besser zum Einkaufen und wieder zurück zu gelangen, erklärte Müller.

In Gartenberg wird der Stadtbus künftig durch die Egerlandstraße fahren. Wie berichtet möchte der Stadtrat den Karl-Lederer-Platz probeweise vom Verkehr freihalten, um dort eine Fußgängerzone einzurichten. In der Mitte der Egerlandstraße, auf Höhe des neuen BGZ2, wird eine großzügige, barrierefreie Haltestelle für die Linien 310, 370 und 378 gebaut. Der Stadtbus wird künftig nicht mehr durch den Fasanenweg rollen, sondern einen Bogen machen – an der Raiffeisenbank vorbei Richtung Zentrum. Dadurch wird er an der Rübezahlstraße auch an den 370er angebunden. Müller: „Insgesamt schaffen wir mehr Anknüpfungspunkte und Umsteigemöglichkeiten. Der 310er bildet dabei das Rückgrat.“

Auf lange Sicht kann sich der Bürgermeister eine Taktverkürzung auf 20 statt 30 Minuten vorstellen. Diese Änderung könne jedoch frühestens in vier Jahren bei der nächsten Ausschreibungsrunde erfolgen.

