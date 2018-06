Achtung Baustelle: Geretsrieder Wasserleitungen werden saniert

Die Stadtwerke sanieren heuer wieder einige alte und marode Wasser- und Abwasserleitungen in Geretsried. Eine mehrwöchige Baustelle im Zentrum wird die Autofahrer auf eine harte Probe stellen.

Geretsried – Die Stadtwerke sanieren heuer wieder einige alte und marode Wasser- und Abwasserleitungen in Geretsried. Eine mehrwöchige Baustelle im Zentrum wird die Autofahrer auf eine harte Probe stellen.

Beethovenweg/Mozartweg

Seit Mitte Mai finden laut Stadtwerke-Chef Jan Dühring im Beethovenweg und im Mozartweg umfangreiche Kanal- und Wasserleitungsbaumaßnahmen statt – und das bis voraussichtlich November. Die alten Leitungen werden durch neue ersetzt. Während der Arbeiten ist der Beethovenweg für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Für Anlieger bleibt die Zufahrt gewährleistet. Dühring: „Der Mozartweg wird nur zum Teil und kurzzeitig halbseitig gesperrt.“ Ausführende Baufirma ist die Holzer Tiefbau GmbH aus Degerndorf.

Karl-Lederer-Platz/Lenauweg/Martin-Luther-Weg

Umfangreich sind auch die Arbeiten im Zentrum. Aufgrund des Tiefgaragenbaus am Karl-Lederer-Platz wird derzeit die Hauptwasserleitung verlegt. Im Lenauweg wird ein alter durch einen neuen Kanal ersetzt. Weil dieser an einer anderen Stelle an den Hauptkanal angeschlossen wird, ändert sich die Fließrichtung. Der Martin-Luther-Weg bekommt einen neuen Abwasserkanal sowie eine neue Hauptwasserleitung – beide Male größer dimensioniert. Während der Bauarbeiten ist der Martin-Luther-Weg halbseitig gesperrt; der Lenauweg ist komplett gesperrt. Anlieger dürfen „im Rahmen der Möglichkeiten“ zu ihren Häusern fahren, so Dühring. Für die Einbindung der neuen Leitungen ist außerdem eine halbseitige Sperrung der Egerlandstraße auf Höhe des Lenauweges notwendig.

Die Stadtwerke bitten darum, die örtliche Beschilderung zu beachten. Die Baumaßnahme wird von der Firma Strabag aus Wolfratshausen ausgeführt und dauert voraussichtlich bis Ende Juni.

R.-Wagner-Straße

Von Anfang Juli bis etwa Mitte September werden in der Richard-Wagner-Straße Wasserleitungsbaumaßnahmen durchgeführt. „Die Maßnahme wird in den Bereichen vom Max-Reger-Weg bis Höhe Verdiweg und vom Ammerseeweg bis Höhe Chiemseeweg durchgeführt“, erklärt Dühring. Ergänzende Arbeiten finden im Ammerseeweg statt. Während der Arbeiten wird die Richard-Wagner-Straße in gewissen Abschnitten halbseitig gesperrt. Die Zufahrt für Anlieger bleibt Dühring zufolge grundsätzlich gewährleistet. Die Baumaßnahme wird von der Firma Strabag aus Wolfratshausen ausgeführt.

Prießnitzweg

Auch eine wichtige Querverbindung im Stadtzentrum steht auf der Sanierungsliste der Stadtwerke: der Prießnitzweg. Er muss deshalb vonAnfang August bis Ende Oktober gesperrt werden. In dieser Zeit erneuert die Firma Strabag Wasser- und Kanalleitungen. Von den Arbeiten betroffen sind auch die Egerlandstraße und die Böhmerwaldstraße auf Höhe des Prießnitzwegs. „Diese Bereiche werden während der Maßnahmen halbseitig gesperrt“, kündigt Dühring an. Die Zufahrt zu den Grundstücken ist für die Anlieger gewährleistet. nej

Lesen Sie auch: Zentrums-Baustelle sorgt für Stau auf der B11: Bauamt will nachbessern