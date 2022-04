Geretsrieder Mittelschule braucht eine Mensa - Erweiterungspläne werden erweitert

Eine Mittelschule, ein Standort: Die Mittelschule soll an der Adalbert-Stifter-Straße zusammengeführt werden. Dazu muss das Schulhaus erweitert werden. Was aus dem Karl-Lederer-Haus wird, ist noch offen.

Zwei Standorte werden zu einem

Von Susanne Weiß schließen

Die beiden Standorte der Mittelschule in Geretsried sollen am Schulzentrum zusammengelegt werden. Nun sollen die Erweiterungspläne um eine Mensa ergänzt werden.

Geretsried – Wenn, dann gescheit: Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am Dienstag entschieden, die Ausbaupläne für die Mittelschule an der Adalbert-Stifter-Straße zu erweitern. Benötigt werden eine Mensa und zusätzliche Räume für verschiedene Sonderklassen. „Unsere Mittelschule soll höchste Qualität haben“, forderte Heidi Dodenhöft (Freie Wähler).

Momentan nutzen die Mittelschüler die Mensa des Gymnasiums, erklärte Rathausmitarbeiterin Kerstin Pratzel. Auf Anfrage beim Landratsamt habe die Stadt die Auskunft erhalten, dass dies zwar weiterhin möglich sei. „Aber es gibt viele Wenns“, so Pratzel. Etwa, wenn das Gymnasium nicht selbst anwächst und wenn die Mittelschüler in zwei Schichten essen würden.

Deshalb habe sich der Arbeitskreis Kinderbetreuung und Schulen dafür ausgesprochen, eine eigene Mensa zu bauen. Derzeit laufen die Planungen, das Stifter-Haus zu erweitern und zu sanieren. Künftig soll es in Geretsried nur noch einen Mittelschulstandort am Schulzentrum geben, also nicht mehr dort und im Karl-Lederer-Haus.

„Nicht vom Gymnasium abhängig machen“

Eine eigene Mensa bedeute eine Kostensteigerung, räumte Dodenhöft ein. Zahlen wurden in der Sitzung nicht genannt. Pratzel erinnerte aber daran, dass die Mensa an der Karl-Lederer-Schule vor etwa zehn Jahren rund eine Million Euro gekostet hätte. „Die Kosten werden enorm sein“, sagte Ewald Kailberth (CSU) mit Blick auf das Mittelschul-Projekt. „Uns muss bewusst sein, dass die Trauben woanders höher hängen werden“, so der Fraktionsvorsitzende.

Das Gremium befürwortete die eigene Mensa dennoch. „Das Schulzentrum wird weiterwachsen“, betonte Volker Reeh (Geretsrieder Liste). „Ich warne davor, sich vom Gymnasium abhängig zu machen.“ Mit dem Anspruch auf Ganztagsbetreuung werde der Bedarf an Verpflegung zunehmen, gab Reeh zu bedenken. Es sei zu überlegen, die Mensa mit einer Vollküche auszustatten, sodass von dort andere Einrichtungen beliefert werden könnten. Martina Raschke (Grüne) regte an, die Mensa so zu gestalten, dass dort auch kleinere Veranstaltungen möglich wären.

30 Klassenzimmer geplant, davon fünf für Sonderklassen

Der zweiten Empfehlung des zuständigen Arbeitskreises folgte der Ausschuss ebenfalls einstimmig. Die Mittelschule soll mit 30 Klassenzimmern geplant werden, davon zehn für den Ganztag und fünf für Sonderklassen. „Bisher gibt es acht Ganztagsklassen, bis zum Ende der Planzeit werden zehn nötig sein“, erläuterte Pratzel. Die Sonderklassen seien keine Pflichtaufgabe, bis auf den M-Zug, in dem Mittelschüler ihre Mittlere Reife machen können. Gleichwohl seien alle Angebote „pädagogisch eine tolle Sache und wichtig, dass wir sie haben“, so die Rathausmitarbeiterin.

Das bestätigte Dodenhöft. Da wäre die Deutschklasse für Kinder, die ohne Deutschkenntnisse an die Schule kommen. Die Praxisklasse biete Kindern „mit einer schwierigen Schulgeschichte einen letzten Strohhalm“. Und die Außenklasse der Franz-Marc-Schule gehöre ebenfalls zum Schulleben dazu, Stichwort Inklusion.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

„Es muss uns gelingen, alle Kinder über die gesamte Schullaufbahn mitzunehmen“, sagte Reeh. Auch für Sabine Lorenz (CSU) standen die Sonderklassen nicht zur Diskussion. Mit Blick auf die Kosten stellte sie fest: „Die Schüler sind es wert.“

Die Fördermittel für die Erweiterung der Mittelschule hängen davon ab, ob die Regierung die schulaufsichtliche Genehmigung für eine fünfzügige Einrichtung erteilt. Dazu, das betonte Bürgermeister Michael Müller, ist es unbedingt erforderlich, dass die Stadt entscheidet, wofür das Karl-Lederer-Haus künftig genutzt werden soll, wenn dort nicht mehr ein Teil der Mittelschule untergebracht ist.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.