Geretsried: Aldi zieht in Innenstadt - Eröffnung für 9. März geplant

Von: Susanne Weiß

Aldi in der Innenstadt: Am 9. März soll die Filiale in der „Neuen Mitte“ eröffnet werden. © Hans Lippert

Die ersten Mieter haben ihre neuen Wohnungen im Neubau der Baugenossenschaft bereits bezogen. Im Erdgeschoss kehrt voraussichtlich Anfang März Leben ein.

Geretsried – Neben Rossmann soll der Discounter Aldi Süd für Belebung in der „Neuen Mitte“ sorgen. Letzterer verlagert seinen Standort von der Banater Straße in die Innenstadt.

Sonderangebote zur Neueröffnung

Die Neueröffnung an der Egerlandstraße ist für Donnerstag, 9. März, 8 Uhr, geplant, teilt eine Sprecherin auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Zu diesem Anlass „können sich Kundinnen und Kunden auf zahlreiche Sonderangebote im Bereich Aktionsartikel und Obst und Gemüse sowie Couponing freuen“, heißt es weiter.

Mehrmals täglich „ofenfrische“ Backwaren

Auf der Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern soll das neue Designkonzept den Fokus „noch deutlicher auf die Frische der Lebensmittel“ legen. Im Sortiment sind unter anderem Bio- und Regionalartikel. Backwaren werden „mehrmals täglich ofenfrisch“ in der Filiale zubereitet, und es gibt ein ergänzendes Angebot von der Bäckerei Bachmeier. Neben dem gewohnten Preis-Leistungs-Verhältnis lege Aldi Wert auf Nachhaltigkeit, betont die Sprecherin. „Alle Neubauten werden mittels Wärmepumpen und Grünstrom klimaneutral beheizt.“

Parken in der Tiefgarage

Anders als bei freistehenden Filialen gibt es am integrierten Innenstadtstandort keine eigenen Parkplätze für Kundinnen und Kunden. Wie bereits am Karl-Lederer-Platz in Geretsried steht für den Einkauf mit dem Auto die Tiefgarage zur Verfügung. Wie andere Händler erstattet der Discounter die Gebühren. „Die Nutzung der Tiefgarage ist bis zu 90 Minuten und ab einem Einkaufswert von mindestens 25 Euro kostenfrei.“

In der alten Filiale an der Banater Straße gehen am Montag, 6. März, um 16 Uhr die Lichter aus. Was dann aus dem Gebäude wird „ist aktuell in Prüfung“.

sw

