Alkoholfahrt endet in der Böschung - Fahrer hatte keinen Führerschein

Von: Sabine Schörner

Glück im Unglück: Der Fahrer des Mercedes erlitt nur leichte Verletzungen. © sh

Mit Alkohol im Blut wollte ein Wolfratshauser (40) mit dem Auto in die Arbeit. Die Fahrt endete in der Böschung und mit mehreren Anzeigen.

Geretsried – Am frühen Samstagmorgen ereignete sich auf der B11 an der Einmündung nach Gelting ein Verkehrsunfall. Der Verursacher – er war auf dem Weg zur Arbeit – hatte keinen Führerschein und stand unter Alkoholeinfluss.

Geretsried: Alkoholfahrt eines Wolfratshausers endet in der Böschung

Nach Angaben der Polizei war der 40-jährige Wolfratshauser mit seinem Mercedes auf der B11 in südöstlicher Richtung unterwegs. An der Einmündung nach Gelting wollte er nach rechts abbiegen, um zu seiner Arbeitsstelle zu gelangen. „Der Mercedesfahrer schaffte es zwar noch auf die Abbiegespur nach rechts, fuhr dann jedoch im weiteren Verlauf geradeaus über eine Verkehrsinsel hinaus und kam im Anschluss in der gegenüberliegenden Böschung an einem Baum zum Stehen“, heißt es im Polizeibericht.

Der Fahrer hatte noch Glück im Unglück: Er konnte sein Auto eigenständig verlassen und erlitt nur leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch. Daraufhin wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 1,1 Promille.

Autofahrer kann Polizei keinen gültigen Führerschein vorweisen

Der Führerschein des Wolfratshausers konnte nicht sichergestellt werden – der 40-Jährige besitzt gar keine gültige Fahrerlaubnis. Ihn erwarten nun gleich mehrere Anzeigen.

