Der nächste Leerstand in Stein: Alpen-Apotheke in Stein hat geschlossen

Licht aus: Die Alpen-Apotheke in Stein hat am Montagabend für immer geschlossen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Alpen-Apotheke in Stein hat zum Februar geschlossen. Die Entscheidung fiel kurzfristig. Die Bewohner des Stadtteils können künftig auf den Lieferservice der Hauptapotheke zurückgreifen.

Geretsried – Die Alpen-Apotheke im Stadtteil Stein hat am Montagabend ihre Türen für immer geschlossen. Inhaberin Ilke Bastug führt die Filiale am Tegernseeweg nicht mehr weiter. Die drei Mitarbeiterinnen sind künftig in der Arkaden-Apotheke an der Sudetenstraße im Einsatz.

Der Entschluss fiel kurz vor dem Monatswechsel. Die Kunden wurden vergangene Woche per Post informiert. Auf Nachfrage unserer Zeitung nennt Ilke Bastug zwei Gründe für die Schließung: „Die Apothekerin, die zuletzt die Filialleitung übernommen hat, kann das nicht auf Dauer machen“, so die Inhaberin. Die Filialleiterin habe aus privaten Gründen kurzfristig Stunden reduzieren müssen, und auf die Schnelle sei ein Ersatz schwer zu finden. Ohne eine Apothekerin oder einen Apotheker als Filialleitung gebe es wiederum keine Betriebserlaubnis.

„Die Tendenz geht leider dahin, dass sich kleine Filialen nicht mehr rechnen“

Dazu komme, dass der Umsatz der Apotheke in Stein zu gering sei, um eine Leitung zu bezahlen. „Die Tendenz geht leider dahin, dass sich kleine Filialen nicht mehr rechnen“, erklärt Ilke Bastug, die die Apotheke in Stein im Jahr 2005 übernommen hatte. Die Apothekerin verstehe, dass die Leute verärgert sind. „Uns liegen die Menschen in Stein am Herzen“, betont Bastug. Da der Mietvertrag für den Laden – das Gebäude gehört der Baugenossenschaft Geretsried – noch weiterlaufe, wolle sie versuchen, eine Zwischenlösung auf die Beine zu stellen. „Vielleicht etwas mit Lebensmitteln“, so Bastug. Es sei aber noch nichts spruchreif.

Bekanntlich hatte vor knapp zwei Jahren mit dem Penny-Markt der einzige Nahversorger in Stein geschlossen. Was den Bedarf an Arzneimitteln und anderen Apothekenartikeln angeht, verweist Ilke Bastug auf den Lieferservice der Arkaden-Apotheke. Der werde weiter ausgebaut. sw

